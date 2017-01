Mektić: Bilo bi najbolje da Dodik podnese ostavku

Ministar bezbjednosti BiH, Dragan Mektić je rekao da bi u trenutnim okolnostima najbolje bilo da Dodik podnese ostavku i tako spasi Republiku Srpsku i srpski narod.

“Video sam da je “Stejt Department” objavio da je Milorad Dodik stavljen na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da je to poražavajuće za Republiku Srpsku, ali i BiH ako hoćete. Vrlo je izvjesno da će ovu crnu listu preuzeti i druge zemlje, postoje informacije i zemlje iz Evropske unije. To je situacija koja će štetiti Republiku Srpsku, njenom legitimitetu i njenom ugledu. Mislim da bi najbolje bilo da podnese ostavku i spasi Republiku Srpsku i srpski narod”, rekao je Dragan Mektić.

On nije siguran da li će druge zemlje pratiti primer SAD i staviti Dodika na “svoje crne liste”, ali da postoje određene pretpostavke da bi se to moglo dogoditi.

“Nije obavezujuće da druge zemlje prate SAD u ovoj odluci, ali poznato je iz ranije prakse da se to dešava. Ne mogu sa sigurnošću reći koje su to zemlje, ali imam najave da će se to desiti”, ispričao je on.