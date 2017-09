Meksiko broji žrtve nakon razornog zemljotresa VIDEO

Najmanje 119 osoba je poginulo u zemljotresu jačine 7,1 jedinice Rihterove skale u Meksiku. Urušene desetine zgrada u Meksiko Sitiju. Lokalni mediji navode da ima i zarobljenih u više zgrada u kojima je izbio požar.

This Video Shows Collapsed Buildings As Massive Earthquake Hits Mexico City, Capital City of #Mexico pic.twitter.com/i8dBpRWEsR

Meksički mediji su objavili slike brojnih srušenih zgrada u gusto naseljenim dijelovima glavnog grada i obližnje Kuernavake. Iz jedne zgrade se digao stub dima.

#mexicoearthquake #MexicoCity #Mexico Students and Teachers evacutaing the Campus , Horrific Footage pic.twitter.com/iMmk2qt9Jx

Alfredo del Maso, guverner države Meksiko, u kojoj je glavni grad, naveo je da su nastradali radnik u kamenolomu kog je ubio odron i još jedna osoba na koju je pala bandera.

Međunarodni aerodrom u glavnom gradu je obustavio rad dok se ne provjeri eventualna šteta.

Američki Geološki institut saopštio je da je zemljotres bio jačine 7,1 stepeni Rihtera, dok je Meksički seizmološki institut izmerio 6,8 stepeni Rihtera.

#Earthquake 7.1 Very close to Mexico City

Zvaničnik službe civilne zaštite rekao za jednu lokalnu televizijsku stanicu da ima zarobljenih ljudi u više zgrada, u kojima je poslije zemljotresa izbio požar.

Gradonačelnik meksičkog glavnog grada Meksiko Sitija, u kome se u značajnoj mjeri osjetio zemljotres, izjavio je da je oko 20 zgrada oštećeno.

Epicentar se nalazio na osam kilometara jugoistočno od grada Atensingo, u državi Puebla na dubini od 51 kilometar, navodi se u saopštenju američkog Geološkog instituta.

Panic and frustration after Mexico City earthquake. pic.twitter.com/R1ObVX7IN6

Guverner Pueble naveo je na Tviteru da ima oštećenih zgrada u blizini grada Čolula, među kojima i urušenih crkvenih stubova, navodi AP.

Prije samo 11 dana zemljotres magnitude 8,2 stepena po Rihteru pogodio je ovu državu i odnio više od 90 života. Taj zemljotres smatra se najjačim u posljednjih 100 godina u toj zemlji.

Drone footage shows destruction in Mexico City caused by the 7.1-magnitude earthquake; at least 42 people killed. https://t.co/DcnljWzUDf pic.twitter.com/JYQZYiLKYF

