Meksikanac rekao da ide po cigarete pa otišao na Kup konfederacija u Rusiju

Arturo Garsija, meksički fudbalski zaljubljenik iz grada Pueblo, rekao je supruzi da ide da kupi cigarete, a umjesto toga otputovao je na Kup konfederacija u Rusiju da bi bodrio reprezentaciju Meksika.

“Rekao sam ženi da idem u `Okso`, trgovinu popularnu kod nas u Meksiku, kako bih kupio cigarete, ali joj nisam rekao u koju tačno idem. Vjerovatno nije očekivala da ću ići u njihovu poslovnicu preko Atlantika”, objasnio je Garsija novinarima.

Mexican Fan Tells Wife He’s Going to Get Cigarettes, Flies to Russia For Confederations Cup Instead https://t.co/1xUh0AP8Uy pic.twitter.com/y82zQt9pU2

— REMEZCLA (@REMEZCLA) June 29, 2017