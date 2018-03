”Mekdonalds” u Banjaluci čeka njegov neuništivi hamburger

Ako ”Mekdonalds” ponovo dođe u Banjaluku sačekaće ga hamburger i pomfirt kupljeni prije više od pet godina u tamošnjoj poslovnici poznatog svjetskog lanca restorana brze hrane.

”Mekdonalds” u Gospodskoj ulici (Veselina Masleše) zatvoren je u februaru 2015. godine, a hamburger i porcija pomfrita od 17. novembra 2012. godine postojano traju i nema naznaka da će se ikada raspasti, uvjerili smo se sopstvenim očima (ne i nosom – mirisa nema) u Centru za zaštitu životne sredine u Banjaluci, prenosi Mondo.

”Uradili smo jedan eksperiment gdje smo htjeli da vidimo kakav je ustvari kvalitet hrane koju nudi Mekonalds i da napravimo paralelu sa domaćom hranom koju mi imamo i za koju vjerujemo da je mnogo kvalitetnija”, kaže Duška Kudra jedna od učesnica akcije u kojoj je najčuveniji hamburger na svijetu stavljen na test izdržljivosti.

Hamburgeru kupljenom prvog dana poslije otvaranja ”Meka” u Banjaluci, ”na crtu” su stali jedan burek i jedna mala porcija ćevapa. Burek je izdržao manje od 10 dana, ćevapi koji dan više.

“Svakodnevno smo pratili razvoj i otpornost na vremenske uslove s tim da je svaki od ta tri obroka bio konzerviran u ‘zvono’ tako da smo onemogućili prisustvo kiseonika i drugih mikroorganizama. Došli smo do zaključka da je hrana iz Mekdonaldsa najotpornija. Mala porcija ćevapa i burek su za 10 do 15 dana propali”, objašnjava Kudra i misli da je to jasan pokazatelj da je kvalitet hrane loš, kao i posljedice po ljudski organizam.

Banjalučki kuvar Predrag Peđa Tošić, veliki stručnjak za spravljanje burgera (u šta smo se takođe uvjerili) kaže da famozni hamburger za svoju dugovječnost može zahvaliti svemogućim “aditivima”.

”U hranu se stavljaju dodaci (aditivi) koji ubiju sve bakterije i mikroorganizme. Pomoću toga možete uzeti bilo šta sa otpada, bilo kakvu masu, samljeti je, dodati aditive i pojesti. Apsolutno nije moguće da hrana potraje toliko, a da se ne raspadne”, objašnjava Tošić koji takođe više voli domaći ”fast-fud”.

Popularni restoran brze hrane “Mekdonalds” u sklopu širenja svoje svjetske mreže razmatra i otvaranje novih poslovnica u Bosni i Hercegovini, a nije isključeno da ponovo otvori restoran u Banjaluci, objavljeno je juče. Trenutno u BiH posluju tri restorana popularnog ”Meka”, i to dva u Sarajevu i jedan u Mostaru.