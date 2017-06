Mejer: Zemlja BiH postoji na papiru, ali da je zapravo ona fikcija

Bivši američki obavještajac Stiven Mejer ocijenio je da zemlja BiH postoji na papiru, ali da je zapravo ona fikcija.

“Moć nije u Sarajevu nego na drugim mestima – u etničkim zajednicama, u američkoj Ambasadi u Sarajevu, barem kad je reč o Federaciji BiH. Naravno, imaju veliki problem sa /predsjednikom Republike Srpske Miloradom/ Dodikom. Uveli su mu sankcije. To je vrlo jadno i smešno”, istakao je Mejer.

On je rekao za “Sputnjik” da se zalaže za prekrajanje granica na Balkanu i da nema ničeg svetog u granicama, pojašnjavajući da je do zaključka da one nisu održive došao još kad je devedesetih godina radio u regionu kao zamjenik šefa CIA za Balkan.

Mejer smatra da se može realizovati ideja o “ujedinjenoj Albaniji” i o “Velikoj Srbiji”, odnosno nekoj vrsti konfederacije pravoslavnih područja.

Na pitanje da li ima u vidu konfederaciju Makedonije, Crne Gore, Republike Srpske i Srbije, on je rekao da to ne mora da bude jedna zemlja, nego konfederacija država.

Prema njegovom mišljenju, trebalo bi održati plebiscit u Republici Srpskoj da se vidi šta ljudi žele – ili nezavisnost ili da budu dio BiH ili dio Srbije.

“Mislim da postoji i mogućnost da se tesno sarađuje sa pravoslavnom Makedonijom. Suština je da u ovom delu sveta pitanje suvereniteta nije rešeno. Ono što Pariz, Berlin i Brisel ne shvataju u vezi sa Balkanom jeste da ovde još nije rešen taj problem suvereniteta”, istakao je Mejer.

Kada je riječ o “ujedinjenoj Albaniji”, on smatra da je “Srbija dovoljno jaka da se sa time uhvati ukoštac ako bi se tako nešto desilo – bila bi to Albanija, deo Kosova, deo Makedonije i možda čak Preševska dolina”, te da bi ravnoteža tome bilo to što bi Srbija dobila sjeverni dio od rijeke Ibra.

U tom pogledu, kaže on, najvažnija stvar koju treba imati na umu jeste da lideri regiona treba da drže SAD što dalje od toga, odnosno da SAD ne treba da budu dio toga.

On je naglasio da ovaj region mora sam da rješava probleme, a ne velike sile.

“Kad pogledate poslednje 22 godine, svaki put kad su se Amerikanci, a ponekad i Rusi, mešali u stvari u ovom području – to se nije dobro završilo. Posebno SAD. Sjedinjene Države treba da se drže podalje. Američki političari ne razumeju ovaj region, ne razumeju etničku pripadnost. Ovaj region mora sam da rešava probleme. Vi treba da rešavate probleme, ne mi. Sve vreme je greška što mi mislimo da imamo odgovore za ovaj region, a mi ih nemamo. Ovde mora da postoji liderstvo”, istakao je Mejer.

On je rekao da su u regionu bila prevelika očekivanja od novog američkog predsjednika Donalda Trampa i da je glavni problem što je interesovanje SAD za Balkan bilo na najvišem nivou devedesetih godina zbog ratova i zbog implikacija za NATO i američku politiku.

“Da budemo potpuno iskreni, Vašington se veoma malo interesuje za Balkan. Četiri mjeseca od dolaska nove administracije niko ne govori o Balkanu. To je zato što su tu Rusija, Kina, Bliski istok, terorizam”, kaže Mejer.

On pojašnjava da to ne znači da ne postoje američki zvaničnici koji se interesuju za region, ali to su oni nižeg ranga. “Većinom je to sada posao američkih ambasadora u regionu. Oni nemaju šta da rade, pa izdaju naređenja, posebno u BiH”, istakao je Mejer.

(Srna)