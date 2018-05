Međed: Neko mora odgovarati za zagađenje Spreče i Bosne

Direktor Republičke uprave Civilne zaštite Mile Međed ističe da neko mora da odgovara zbog akcidenta na odlagalištu taloga “Bijelo more” preduzeća “Šišedžam soda Lukavac” koji je izazvao zagađenje zemljišta oko rijeka Spreče i Bosne i pomor ribe.

“Ne može biti da se tako nešto desi, a da niko nizašta ne odgovara. Na analizu vode čekamo već nekoliko dana, a glavni republički vodni inspektor Miroslav Tanasić rekao mi je da se to može završiti za dan-dva. Neko mora da odgovara za to što se desilo”, izjavio je Međed.

Portparol Republičke uprave Civilne zaštite Željko Stojanović rekao je da je, prema najnovijim informacijama, pe-ha vrijednost vode rijeke Bosne blizu normalne.

“Normalna pe-ha vrijednost je od pet do šest, a juče je bila sedam. Danas se očekuje njeno opadanje, što znači da se situacija normalizuje. U ovom trenutku možemo reći da nema one klasične mrlje sa opasnom hemikalijom, kakva je bila do sada”, naveo je Stojanović.

On kaže da je razblažena mrlja prošla Modriču i da je dospjela u opštinu Šamac.

“Što se tiče vode za piće, još nemamo zvanično obavještenje o eventualnoj zagađenosti, niti informaciju da se voda iz rijeke Bosne može upotrebljavati u tehničke svrhe. Čekamo da nas nadležne službe o tome obavijeste”, rekao je Stojanović.

Opštinski Štab Civilne zaštite Lukavac pproglasio je prije dva dana stanje tehničko-tehnološke nesreće zbog akcidenta na odlagalištu taloga “Bijelo more” preduzeća “Šišedžam soda Lukavac” koji je izazvao zagađenje okolnog zemljišta i rijeke Spreče.

Nasip je pukao 27. aprila nakon čega je određena količina bazne materije iz ove taložnice poplavila obližnje zemljište, a dio je završio u vodotoku Spreče.

Proteklih dana dežurne službe su potpuno zaustavile curenje i u toku je sanacija pukotine na nasipu bazeni.

