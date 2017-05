Mature ispraznile novčanike – u šta nam se pretvorio ispit zrelosti?

Obuća, odjeća, kozmetički tretmani, frizure i privatni fotograf, nezaobilazan su dio maturske večeri, za koju mnogi roditelji u Srpskoj izdvajaju bar jednu svoju platu.

Haljine se čak kupuju u regionu, ali iznajmljuju se i iz inostranstva. Ipak neki maturanti svjesni su da se pretjeruje.

“Jeste, pretjeruju. Imaju neki koji iz Grčke iznajme haljinu za, ne znam ni ja, 1.200 evra, za jedno veče. To je meni gubljenje vremena i novca”, kaže Tatjana Tepić, maturant Medicinske škole.

“Мožda za roditelje je bio prevelik teret, ali ja sam se trudila da to svedem na neki minimum”, rekla je Danijela Grbić, maturant Škole učenika u privredi.

“Pa otprilike oko 500 maraka, tako nešto. Najviše haljina, štikle, šminka, frizura, to mi je najbitnije, pa onda fotografija”, rekla je Emilija Čurlić, maturant Ekonomske škole.

Foto šuting prije mature i fotografije sa defilea koštaju od 50 do 300 maraka, a termini, kako kod amatera tako i kod profesinalnih fotografa mahom su rezervisani.

“To fotografisanje maturanata je postalo apsolutno popularno i tako reći podrazumjeva se, kada je proslava maturske večeri da se angažuje profesionalni fotograf, tako da se svake godine osjeti rast tako teći potražnje za fotografom za matursko veče”, priča Dragan Jotović, profesionalni fotograf.

Pune ruke posla imaju i frizeri i šminkeri. Marija Babić šminka kod kuće, po cijeni od 20 maraka što je i duplo jeftinije od usluga profesionalaca.

“Primjetila sam da je potraga velika, a termina malo, a samim tim što mi treba džeparac ili po koja marka uvijek je dobro da se nađe, pa sam odlučila da se i ja okušam u tome”, kaže Marija Babić, šminker amater.

“Termina ima još ali svakako se to popunjava. Cijene su od nekih klasičnih feniranja 12 do 15 maraka, pa do 80 gdje se prave svečane frizure na jako dugu kosu”, kaže Danijel Marjanović, frizer.

Mnogi roditelji prinuđeni su da dižu kratkoročne kredite i pozajmice, kako njihovi mezimci ne bi odudarali od imućnijih školskih drugova.

Matura bi, kažu mnogi, trebalo da bude simbol zrelosti i preuzimanja odgovornosti za svoje postupke, ali čini se da se suština izgubila u trčkaranju od kozmetičara, do fizera i butika.