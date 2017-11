Mataruga: Sprovešćemo odluku Ustavnog suda RS

Rektor Univerziteta u Banjaluci Milan Mataruga rekao je danas da će Univerzitet sprovesti odluku Ustavnog suda Republike Srpske, ako je tačno da je ta institucija utvrdila da član Statuta Univerziteta, koji se odnosi na ograničavanje mandata dekana fakulteta, nije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Kada je riječ o nacrtu novog zakona o visokom obrazovanju, Mataruga je istakao da je ponovo formirana radna grupa za pripremu ovog akta.

“Bilo bi dobro da se u tom smislu u narednom periodu organizuje sastanak dekanskih kolegijuma dva javna univerziteta u Srpskoj i da se pokušaju usaglasiti stavovi o ključnim njegovim elementima između dekana, rektora i prorektora ovih univerziteta”, rekao je Mataruga novinarima u Banjaluci.

On vjeruje da će dobiti podršku resornog ministarstva i ostalih univerziteta po tačkama gdje se može postići konsenzus s ciljem dobijanja najboljeg zakonskog rješenja.

Komentarišući probleme u vezi prijema studenata pripravnika na fakultete i tvrdnje da na pojedinim visokoškolskim ustanovama nedostaje asistenata, Mataruga je podsjetio da u momentu raspisivanja konkursa za prijem saradnika i nastavnika konkursna procedura traje skoro šest mjeseci.

On je dodao da je bila namjera da se ti studenti kroz pripravnički staž zadrže na fakultetima do momenta raspisivanja konkursa i njihovog prijema u stalni radni odnos.

“Juče je donesena odluka da se dekanima preporuči da prime najbolje studente. Ostavlja se sloboda dekanima da to uvijek ne moraju biti studenti sa istih studijskih programa unutar fakulteta, već da organi fakulteta mogu donijeti odluku koji je student najbolji te godine i ponuditi mu pripravnički staž”, rekao je Mataruga.

On je naveo da finansiranje pripravničkog staža studenata od ove godine ne mora biti isključivo iz vlastitih sredstava fakulteta.

“Za one koji nemaju novca, to će biti obezbijeđeno iz zajedničkih sredstava Univerziteta, putem donatora i iz drugih izvora”“, rekao je Mataruga.

On je objasnio da diplomirani studenti-pripravnici dobijaju ugovor na godinu dana i pripravničku platu, a nakon toga Univerzitet nema obavezu da ih zadrži na fakultetu.

“Onog momenta kada se raspiše konkurs za saradnika, na njega se mogu prijaviti svi. Komisija bi trebala pisati izvještaj najboljem. Onaj ko bude biran od Vijeća i Senata dobija izborni period od četiri godine sa obavezom da završava master ili doktorat, čime bi stekao pravo da učestvuje u nastavnom procesu ili vodi vježbe. Onda je asistent”, rekao je Mataruga.

Kada je riječ o Konfučijevom institutu koji bi u Banjaluci trebalo da bude formiran u skladu sa potpisanim sporazumom sa partnerskim Univerzitetom iz Tjenđina, Mataruga je rekao da je kompletna dokumentacije predata u Hanban.

On je rekao da je to štab u Kini koji radi pri kineskom Ministarstvu inostranih poslova i za to daje saglasnost.

“Nezvanično se postavlja pitanje opravdanosti formiranja tog instituta s obzirom na brojnost stanovništva u BiH i da ovaj institut postoji i u Sarajevu. Ipak, imamo čvrsto obećanje ambasadora Kine u BiH da će pomoći da se za to dobije saglasnost i da do kraja godine planiramo i otvaramo Konfučijev institut”, rekao je Mataruga.

On je dodao da je Univerzitet stvorio sve uslove za otvaranje ovog instituta.

Mataruga kaže da će u narednom periodu biti vođeni razgovori o opravdanosti pokretanja studijskog programa veterinarstva na Univerzitetu u Banjaluci.

“Ostaje otvoreno da li će to biti program u ukviru Poljoprivrednog fakulteta i medicinskih nauka, ili će biti formiran poseban fakultet. Treba objektivno analizirati potrebe za tim profilom u Srpskoj i cijenu koštanja studijskog programa”, rekao je Mataruga.

