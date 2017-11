Mataruga: Radio sam časno, nije mi žao što odlazim sa mjesta rektora

Milan Mataruga, dosadašnji rektor Univerziteta u Banjaluci, kazao je danas da podnosi ostavku, ali da se ne osjeća krivim ni po jednoj od optužbi koje mu se stavljaju na teret.

Kaže da su situacije kakve su se proteklih dana mogle vidjeti na Univerzitetu nedopustive i smatra da neko svjesno radi na tome da se ukalja ugled Univerziteta i smijeni rektor.

“Prihvatio sam sve zahtjeve koje su proteklih dana iznjeli studenti, tražio sam podršku drugih institucija da to ispunimo, ali je nisam dobio. Pojedini studenti su iznjeli niz neistina o meni, nisam dozvolio cirkus na Univerzitetu, ne podržavam to. Odgovorno tvrdim da nisam umiješan u aferu “Balaban”, pokrenuo sam disciplinki postupak, i hitno sam naredio da to bude riješeno”, rekao je danas Mataruga.

Dodaje da mu nije žao što odlazi sa ove funkcije i napominje da je svoj posao radio časno.

“Proteklih dana dobio sam pozive i poruke podrške od radnika sa Univerziteta, ali i rektora i prorektora sa univerziteta iz zemalja region”, rekao je Mataruga.

Mataruga je kazao je da je grupa studenata na orkestriran i smišljen način okupirala rektorat kako bi srušila ugled Univerziteta.

“To je grupa studenata koji ničim ne može parirati onim najboljima”, istakao je Mataruga.

Ističe da ne žali što neće više biti rektor jer se vraća nauci iz koje je i došao i radu sa svojim vrijednim studentima.

“Pitam se da li su Ratko Savić, Marija Puljarević i Željko Sladojević zaista legitimni predstavnici i da li oni žele raznim potezima osigurati pozicije podobnim, a ne najboljim studentima”, rekao je Mataruga.

Nakon obraćanja Mataruga je napustio prostoriju i nije odgovorio na mnogobrojna pitanja novinara.

(ATV, Foto: Nezavisne novine)