Mask: Grad od milion stanovnika na Marsu do kraja vijeka

Amerikanci planiraju na Mars do 2030. godine

Pogledajte do sada najjasniji snimak Marsa VIDEO

Milijarder i inovator Ilon Mask tvrdi da bi za nekoliko decenija na Marsu mogao biti podignut grad sa milion stanovnika.

Mask kaže da zarađuje novac samo da bi mogao da ostvari taj san. On navodi da je najvažnija izgradnja flote od hiljadu letjelica koje bi više puta išle do Crvene planete.

Kolonija na Marsu može dostići milion ljudi za 40 do 100 godina, opisuje on viziju naseljavanja Crvene planete u magazinu “Nju spejs”.

Mask smatra da je Mars idealan za kolonizaciju jer je “hladan, ali ga ljudi mogu zagrijati”.

Crvena planeta ima atmosferu koja se sastoji prvenstveno od ugljen-dioksida i nešto azota i argona, te drugih elemenata u tragovima, pa bi ljudi, uz korigovanje uslova, mogli da uzgajaju biljke, smatra Mask.

On vjeruje da će ljudima biti “prilično zabavno” na Marsu, s obzirom na to da je gravitacija te planete otprilike 37 odsto od one na Zemlji.

Broj od milion ljudi Mask smatra ključnim, jer je toliko Marsovaca potrebno da bi kolonija bila potpuno samoodrživa. On očekuje da prvi let na Mars bude izveden 2022. godine.

Zbog rotacije Zemlje i Marsa, slanje svemirskog broda moguće je izvesti jednom u 24 mjeseca. Jednim brodom bi moglo putovati između 100 i 200 ljudi.

Mask procjenjuje da će za uspostavljanje kolonije sa milion stanovnika bilo potrebno od 40 do stotinu godina.

(Srna)