Marokanci divljli Briselom, povrijeđeno preko 20 policajaca

Više od 20 policajaca povrijeđeno je u Briselu u nasilju koje su izazvali navijači reprezentacije Maroka tokom proslave kvalifikacije na Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine.



Fudbalska reprezentacija Maroka kvalifikovala se za učešće na turniru naredne godine u Rusiji pobjedom rezultatom 2:0 nad Obalom Slonovače.

Import the Third World, become the Third World: this is #Brussels, the multicultural capital of #Europe … pic.twitter.com/RpxeyLznU3

— Filip Dewinter (@FDW_VB) November 12, 2017