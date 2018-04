Marina Mišić i Marijana Iveljić: Pozitivni komentari su nam vjetar u leđa

Budući da TV sadržajima sve više dominiraju emisije zabavnog sadržaja, novi format ATV-a (r)evolucije je pravo osvježenje. Emisija je na programu ATV-a svakog ponedjeljka, potpisuje je urednica Marina Mišić, a vodi Marijana Iveljić.



Neuobičajen spoj spoljne politike i aktuelnosti iz oblasti nauke, tehnologije, medicine daju ovoj novoj ATV-ovoj emisiji identitet privlačan gledaocima koji od TV sadržaja očekuju više od obične zabave.

“(r)evolucije su definitivno nešto novo i osvježavajuće na našem ekranu. Obuhvatile smo sve sadržaje koje nemaju prostor da se prikažu u našim dnevnim informativnim emisijama. Svakako da se u svijetu svakodnevno dešavaju stvari koje treba da se vide i prikažu, od zanimljivosti do politike, a mnogo toga utiče i na naše prostore, bez obzira što se dešava daleko od nas”, objasnile su Marina i Marijana.

Emisija se, kažu, ne bavi temama iz regiona.

“(r)evolucije se bave samo dešavanjima u svijetu. Koncept emisije je takav kako bismo se nečemu posvetile u potpunosti. Ako bismo obuhvatile i region opet ne bi bilo dovoljno prostora da prikažemo dešavanja u svjetu “u jednom”, rekla je Marina.

Sigurno je da se svako zapitao šta se zapravo krije iza naziva (r)evolucije, budući da značajno odstupa od uobičajene terminologije.

“To je svojevrsna igra riječi. Cilj nam je bio da zainteresujemo gledaoce, ali je najbitnije da iza cijelog projekta stoji ekipa puna energije”, rekla je Marijana.

Nakon što su „proble led“, sasvim očekivano stigle su i prve reakcije gledalaca i kolega.

„Dobili smo pozitivne komentare od prijatelja, porodice, kolega, te naših urednika informativne redakcije. To nam daje vjetar u leđa da radimo još više i bolje u moru naših ideja i sadržaja”, ispričala je Marina.

Prethodnog ponedjeljka (r)evolucije su se bavile Sirijom, demistifikovale su lik jednog od najintrigantnijih lidera u Evropi – Viktora Orbana, a Marina i Marijana obećavaju podjednako aktuelne teme i u (r)evolucijama koje slijede.

„U novom izdanju će biti dosta zanimljivih, poučnih i informativnih sadržaja. Pokušale smo da otkrijemo šta se krije iza odluke Kim Džon Una da prekine nuklearno i raketno testiranje u Sjevernoj Koreji uoči sastanka sa Donaldom Trampom. Američki predsjednik tema je i priče o trenutno najprodavanijoj knjizi u Americi autora Džejmsa Komija, bivšeg direktora CIA-e. Zato savjetujemo gledaocima da svakako budu u ponedeljak u 20:25 uz (r)evolucije”, rekle su ove zanimljive novinarke.

Dvije žene koje se bave spoljnopolitičkim aktuelnostima, te oblastima poput nauke, tehnologije, medicine i td danas su gotovo prava rijetkost. „Ozbiljne“ teme uglavnom su rezervisane za muškarce, dok su ženama nerijetko na raspolaganju teme iz oblasti zabave poput mode, kulinarstva, scene. U javnostima se polemiše i na temu da li se žene zaista ne zanimaju pretjerano za spoljnu politiku ili je to samo mit.

“Mit je i priča da žene nisu dobri vozači, da nisu dobre političarke, i isto tako da se ne zanimaju u spoljnu politiku, ali to samo ostaje na mitovima 🙂 žene su itekako pažljiviji vozači od muškaraca, a mi svakog ponedeljka pobijamo mit da se žene ne zanimaju za spoljnu politiku. Kada jednom uđete u to, to vam uđe u krv. Npr. mi i kada smo na slobodnom danu svakako pogledamo vijesti i predjemo sve portale da vidimo šta se dešava u svijetu i da li su Tramp i Putin zakopali ratne sjekire. Ima tu još mnogo detalja pored Putina i Trampa, ali to je trenutno najaktuelnije”, smatraju Marina Mišić i Marijana Iveljić.