Marija Aleksić ostvarila fudbalske snove

Marija Aleksić svoju fudbalsku karijeru gradi u mađarskom “Ferencvarošu”.

Zvanično najbolja fudbalerka Republike Srpske, uskoro će da potpiše novi trogodišnji ugovor sa ovim klubom. “Moj fudbalski san, postao je java”, kaže Marija koja je ponikla u Ženskom fudbalskom klubu “Banjaluka.”

“Kada sam zaigrala fudbal , moj san je bio da odem u inostranstvo i da napravim neku karijeru ‘vani’. Međutim, ja to ništa ne bih uspjela bez ovih pet-šest godina koje sam provela u ŽFK Banjaluka. Od trenera, koji su me vodili svuda, trenera Zoran Dimitrića koji me je naučio prvim fudbalskim koracima. On mi je rekao: ‘Marija igraćeš štopera’, iako sam ja igrala krilo. Tu svoju svestranost sam pokazal i tamo”, rekla je Marija Aleksić, fudbalerka “Ferencvaroša”.

Odlazak od kuće nije bio lak, iskreno će Marija. Valjalo se naviknuti na samostalni život u inostranstvu.

“Ipak, kada želite da ostvarite svoje jasno zacrtane ciljeve, onda vas ništa ne bi trebalo pokolebati”, kaže ova fudbalerka koja igra na pozicji štopera. Svojim umjećem, lako se izborila za mjesto standardnog člana prvih jedanaest Ferencvaroša, ekipe koja joj kako kaže postala kao dio porodice. Jednu utakmicu iz prošle sezone posebno pamti.

“Ja kada sam došla tamo, znala sam da se igra Liga šampiona. I mi smo otputovali u Holandiju na tu prvu utakmicu. Trener nam je oko 10 ujutru rekao sastav, a utakmica je bila u 16.00. Ja sam vidjela da sam u prvoj postavi i onda me je uhvatila nervoza. Šetala sam po stadionu, ja nisam znala šta se dešavalo sa mnom. Onda mi je trener rekao: ‘Marija, pa to je samo još jedna utakmica’ i onda sam se malo smirila. To je bilo za mene veliko iskustvo. Sa 19 godina sam igrala Ligu šampiona, a to je san za svakog fudbalera i fudbalerku”, rekla nam je Marija.

Marija je standardni član fudbalske reprezentacije BiH, već godinama. Nada se da će jednog dana i sa nacionalnim timom izboriti plasman na neko veliko takmičenje. Ipak, ne krije da ženski fudbal u BiH još uvijek nema tretman kakav zaslužuje, ali je raduje što je situacija daleko bolja nego kada je ona napravila prve fudbalske korake. Korake koji su je odveli i do Lige šampiona.