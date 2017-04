Marić: Šume Srpske blokirale isporuku drveta za 13 kupaca

Direktor preduzeća “Šume Republike Srpske” Risto Marić rekao je danas u Banjaluci da je ta firma blokirala ugovore 13 kupaca koji su izvozili isporučivane šumske drvne sortimente.

Marić je rekao da je, prema Ugovoru o isporuci visokovrijednih šumskih drvnih sortimenata /hrasta, bukve, jele i smrče/, blokirana isporuka ovih vrsta drveta firmama “Dan-Sim”, “Drveks”, “Lovćen trejd”, “Ozren Borovno” i “Pavgord”, svi iz Foče.

On je rekao da je blokirana isporuka drveta i preduzećima “DMM”, “Crni vrh”, “Malićević”, “Radojna”, svi iz Čajniča.

Blokirana je isporuka i preduzećima “Omorika” i BBM iz Višegrada, kao i “Gašmalu” iz Han Pijeska i “Jadran komercu” iz Sokoca.

“Biće im omogućeno da do četvrtka dokumentuju da nisu bili izvoznici i mi ćemo im produžiti isporuku. U suprotnom ugovori s njima za ovu godinu biće raskinuti”, poručio je Marić i dodao da su do podataka o malverzacijama došli u saradnji sa kontrolnim organima.

On je dodao da se radi o izvozu od 25.000 do 28.000 metara kubnih jele i smrče, te da se navedeni kupci terete za izvoz tokom prošle godine.

“Šume će u narednom periodu pokušati da sa kontrolnim organima Srpske pokušaju da spriječe trgovinu trupca u Srpskoj i BiH sa ciljem da se ove ili naredne godine sistemski pokriju sve anomalije koje se dešavaju u ovom preduzeću”, rekao je Marić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je rekao da visokovrijednog drvnog sortimenta u “Šumama Srpska” ima dovoljno za sve, ali ako se spriječi izvoz tog drveta.

Kada je riječ o dešavanjima i kadriranju u Šumskom gazdinstvu /ŠG/ “Romanija” Sokolac, Marić je rekao da će novi konkurs za direktora tog ŠG biti obajavljen iduće sedmice, s obzirom na to da je na snagu stupio novi statut “Šuma Srpske”.

On je rekao da se radnici ŠG “Romanija” ne mogu pitati ko će biti novi direktor tog gazdinstva, te da neće podnijeti ostavku jer ničim nije doprinio da dođe do do situacije koja se desila u Sokocu, ali i kada je riječ o imenovanju bilo kog direktora u šumskim gazdinstvima.

Marić je rekao da su “Šume” od početka godine do 31. marta ostvarile sječu sa više od 384.000 metra kubna drveta, ili 133 odsto u odnosu na planirano.

On je rekao da “Šume” ne stoje tako haotično kako određeni mediji prikazuju već da će s krajem 2017. godine izaći iz perioda nelikvidnosti i dugovanja.

Marić je poručio da će to preduzeće ove godine biti stabilizovano i postati jedno od vodećih preduzeća u pogledu razvoja Srpske.

(Srna)