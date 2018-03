Marić: Formiranje “žutog” sindikata instrument razdora u rukama Ranke Mišić!

“Dana 28.03.2018.godine u Domu sindikata (inače objektu koji bi trebao da služi kao štab boraca za radnička prava, a ne uhljebljenje, ali i enormno bogaćenje pojedinaca), Savez sindikata na čelu sa Rankom Mišić u cilju odbrane i očuvanja svojih fotelja, a pri tome narušavajući jedinstvo Sindikata uprave, okupili su 19. pojedinaca, a nikako 29. sindikalnih organizacija kako je to sa namjerom lažno predstavljeno”, navodi se u saopštenju Sindikata uprave RS izdatom povodom, kako navode, formiranja „Žutog“ sindikata, kojeg je formirao Savez sindikata Republike Srpske.

“Sam legitimitet ove osnivačke Skupštine „Žutog“ sindikata je upitan. Naime po provjerenim informacijama, a u čiji prilog idu i fotografije sa događaja u radu Skupštine učestvovali su gospodin Tane Peulić,koji je predsjednik granskog Sindikata metalske industrije,te još pet Izvršnih sekretara Saveza sindikata koji su očigledno ,sa namjerom da se sakriju, sjedili u zadnjim redovima. Ovim činom su na najdirektniji način prekršili međunarodnu konvenciju 87 koja garantuje slobodan, samostalan i nezavisan rad sindikata”, stoji u saopštenju.

“Da stvar bude još gora stotine radnika članova sindikata Uprave su bezobrazno obmanuti. Na osnivačkoj Skupštini „Žutog“ sindikata predstavnici su učestvovali i donosili odluke bez prethodnih konsultacija i znanja svojih članova, što potvrđuju mnogobrojni pozivi koje smo primili od strane članstva iz organizacija čiji predstavnici su učestvovali u radu osnivačke Skupštine, a da su njihovi članovi za tako nešto prvi put čuli putem medija. Ovo je samo još potvrda onoga što iz jedinog pravog i legitimnog sindikata Uprave stalno govore, Ranka Mišić ne preza ni od čega kako bi održala svoju autokratsku vladavinu”, navodi se u saopštenju Sindikata uprave RS.

“Kada je u pitanju brojnost,predstavnici koji su se okupili na osnivačkoj Skupštini, u svojim organizacijama nemaju ni 500. članova, dok Sindikat uprave broji preko 9000. članova! Važno je napomenuti da sindikalne organizacije čiji su predstavnici učestvovali u radu osnivačke Skupštine, su osnovni oblik organizovanja i sastavni su dio Sindikata uprave Republike Srpske. U prilog tome svjedoče i njihova Rješenja izdata od strane nadležnog Ministarstva koja se vode u Registru sindikalnih organizacija, u kojima stoji riječima :“sindikalne organizacije su organizacioni dio Sindikata”.

Nadalje, svaka sindikalna organizacija u okviru Sindikata uprave nosi matični broj Sindikata uprave,koji je izdat od strane “APIF-a”, svaka organizacija nosi pod jib Sindikata uprave koji izdaje Poreska uprava Republike Srpske. Sve ove činjenice nedvosmisleno dokazuju da su sindikalne organizacije,organizacioni dio pravnog lica – Sindikata uprave Republike Srpske i da je njihov osnivač Sindikat uprave Republike Srpske”, stoji u saopštenju.

“Zbog svih navedenih činjenica, kao i toga što posljedni događaji pokazuju da SSRS na čelu sa Rankom Mišić, grubo krši zakon (kakve li ironije, organizacija čije postojanje uslovljava poštivanje i insistiranje na provedbi zakona na sve moguće načine,grubo krši isti), Sindikat uprave Republike Srpske će u skladu sa zakonskim propisima, Statutom i Međunarodnim konvencijama, protiv istih predstavnika pokrenuti sve zakonske procedure, zbog nepoštivanja odluka nadležnih organa i Statuta Sindikata uprave Republike Srpske. Ono što je takođe bitno napomenuti je da su u prethodnih deset dana održani pododbori Sindikata uprave Republike Srpske na kojima je prisustvovalo preko 100. predstavnika koji su dali svoju bezrezervnu podršku članstva i sindikalnih organizacija koje su sastavni dio Sindikata uprave Republike Srpske”, navodi se u saopštenju Sindikata uprave RS.

“Još jedan od apsurda u čitavoj predstavi,čiji režiser je lično Ranka Mišić i njeni poslušnici ,je potenciranje priče o izmjenama zakonskih propisa koji se odnose na zaposlene u javnoj upravi Republike Srpske. Apsurdno i smiješno je sve ovo kada se uzme u obzir da je baš Sindikat uprave Republike Srpske kao reprezentativni sindikat, na Skupštini usvojio zaključke na osnovu kojih od Vlade Republike Srpske zahtjeva izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o državnim službenicima”, navedeno je u saopštenju.

“S obzirom na to, da su iz Saveza sindikata najavili preregistraciju sindikalnih organizacija u novi Žuti sindikat, želimo da istaknemo da je to nezakonito i nemoguće izvesti ako se uzme u obzir da su sindikalne organizacije osnovni oblik organizovanja Sindikata uprave i da smo mi njihov osnivač. Svaki takav pokušaj biće spriječen, a svako dalje podrivanje i miješanje u rad sindikata biće prijavljen nadležnim organima. Polazeći od činjenice da je sindikat interesna, demokratska ali prije svega dobrovoljna organizacija, moramo da istaknemo da članstvo može da se opredjeli da li želi ili ne želi biti član sindikata ali da to ne daje za pravo pojedincima da narušavaju jedinstvo i pravni subjektivitet Sindikata uprave Republike Srpske”, navedeno je u saopštenju Sindikata uprave RS koje potpisuje predsjednik ovog sindikata Božo Marić.