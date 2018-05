Manje kamate za poljoprivredne proizvođače i prerađivače

Investiciono razvojna banka smanjuje kamate na kredite za poljoprivredne proizvođače i prerađivače. Kamata za poljoprivrednike će iznositi 4,4 odsto, dok će prerađivači moći dizati kredite po kamatnoj stopi od 4,7 odsto.

Ta vijest je obradovala one koji proizvode i otkupljuju, jer kažu već godinama kubure sa isplatom i finansijama. Od sada će, nadaju se, sve biti lakše.

“Dešava se da se to povrće ne naplati po godinu dana. Pitamo se šta ako predamo povrće, a do sljedeće godine u ovo vrijeme ne naplatimo, a trebamo ići u novi ciklus u drugom mjesecu, znači mi smo primorani da dođemo negdje do tih sredstava ili da smanjimo proizvodnju ili da ne proizvodimo,” kaže Brane Mastalo, predsjednik Udruženja povrtara RS.

“Poljoprivrednim proizvođačima u primarnom sektoru i nama je jako bitno da obezbjedimo likvidnost kako bi smo priotetno dali pare onima koji su proizvodili, da mogu da obnove ciklus,” slaže se Žarko Mikić, direktor “Vitaminke”.

Iz IRB-a poručuju da kamatne stope mogu biti i niže. Uslov za to je da proizvođači i prerađivači ispunjavaju uslove u predviđenim pravilima plasmana. Biće promjena i za period otplate.

“Kada je u pitanju period otplate, za kapitalne investicije je maksimalno 12 godina. Što se tiče kratkoročnih kredita za otkup poljoprivrednih proizvoda, on je za sada na godišnjem nivou, ali je i predviđena mogućnost u skladu sa pravilima plasmana da se ovaj period produži za dodatnih 60 mjeseci, u zavisnosti od toga kakav dogovor postignete sa finansijskim posrednikom,” rekla je Snježana Vujinović, direktor IRB-a.

Iz IRB-a poručuju da su u pregovorima sa dvije banke, od kojih je jedna komercijalna smanjila maržu za kapitalne investicije. Za te namjene, poljoprivrednici će moći dobiti sredstva po kamatnoj stopi od tri odsto.