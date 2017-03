Manjak inspektora u Agenciji: Ko će kontrolisati cijene lijekova?

Niže cijene lijekova, na koje građani čekaju već godinama, biće tek od ljeta, a problem koji bi se mogao pojaviti je kontrola tih cijena s obzirom na to da Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH ne raspolaže dovoljnim brojem inspektora.

“Agencija ima glavnog i još dva inspektora, a po odluci direktora mogu se angažovati i drugi zaposleni da vrše inspekcijski nadzor. U svakom slučaju, to je veoma mali broj ljudi da se iskontroliše cijelo tržište lijekova nakon što novi pravilnik o cijenama lijekova stupi na snagu”, ispričao je izvor “Nezavisnih novina” blizak toj agenciji.

Prema Pravilniku o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH, kontrolu oblikovanja cijena lijekova vrši Agencija, a kontrolu i nadzor nad primjenom Pravilnika, te kontrolu i nadzor nad obaveznom primjenom cijena vrši farmaceutski inspektor Agencije.

U Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH na konkretno postavljena pitanja koliko imaju zaposlenih farmaceutskih inspektora nismo dobili odgovor, s tim da su naveli da će inspektori pratiti implementaciju Pravilnika.

“Naravno, i druge institucije kojih se tiču cijene lijekova, indirektno će učestvovati u nadzoru implementacije”, rekli su nam u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Prema nezvaničnim informacijama, u narednih nekoliko mjeseci može se očekivati zapošljavanje novih ljudi u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva kako bi se kvalitetnije nadzirao Pravilnik o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena i načinu izvještavanja o cijenama lijekova.

Inače, posao nadzora primjene Pravilnika farmaceutski inspektori mogli bi početi tek na ljeto s obzirom na to da do tada sasvim sigurno cijene medikamenata neće biti niže. Procedura je takva da Agencija za lijekove i medicinska sredstva čeka prvi ponedjeljak u martu koji će uzeti kao dan godišnjeg obračuna maksimalnih cijena lijekova. Rok za završetak tog posla, odnosno izračuna maksimalnih cijena lijekova, je 90 dana do kada Agencija na svojoj veb-stranici mora objaviti te maksimalne cijene, a nakon toga trgovci u roku od 60 dana svoje maksimalne veleprodajne cijene moraju uskladiti s onima koje propiše Agencija.

“Agencija će objaviti cijene polovinom maja, očekujemo između 10. i 15. maja 2017. godine”, rekli su u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Podsjećanja radi, cijene lijekova u BiH ubjedljivo su najviše u regionu i primjenom Pravilnika, čije su usvajanje farmaceutski lobiji opstruisali godinama, one bi trebalo da budu manje za od deset do 50 odsto, zavisno od toga koji je lijek. Na taj način, prema proračunima Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, napravila bi se godišnja ušteda od najmanje 50 miliona KM, s tim da se radi samo o početnim uštedama koje će kasnijim intervencijama fondova zdravstvenog osiguranja, ali kroz tržišno nadmetanje proizvođača i trgovaca, biti daleko više.

Prema Pravilniku, koji je usvojen nakon dugogodišnjih opstrukcija, maksimalne cijene lijekova računaće se na način da se uzmu cijene određenog lijeka u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji (ukoliko u ovim državama ne postoje potrebni podaci uzimaće se Bugarska, a ako ni kod njih nema, to će biti cijena u Italiji), saberu i podijele sa brojem tri. Primjera radi, ako je veleprodajna cijena lijeka u Srbiji dvije KM, Hrvatskoj tri KM, a Sloveniji četiri KM, njegova maksimalna veleprodajna cijena u BiH biće tri KM.

