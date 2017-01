Manjača: Mještani Vilusa već danima zavijani i bez vode

Mještani Vilusa ostali su ovih dana bez vode jer je većina izvora sa kojih su se snabdijevali presušila, a kako kažu, nevolja nikad ne dolazi sama pa su tako već danima zavijani u snijegu i ledu.

“Ovo je prvi put da usred zime ostanemo bez vode, dok smo ljeti na to navikli. Snabdijevamo se vodom sa izvora iz kojih još teče voda. Nosimo je u kantama i na tačkama. Snalazimo se kako znamo i umijemo, a pojedini mještani idu i po kilometar da bi došli do izvora”, rekao je mještanin Vilusa Borislav Drinić.

Dodaje da je krak vodovoda Banjica došao pred selo, ali da je tu i ostao jer su radovi stali.

“Od 200 stanovnika Vilusa obuhvatio je samo pet domaćinstava koji uredno imaju vodu dok se mi ostali patimo”, žali se Drinić.

S obzirom na to da zimska služba čisti snijeg samo sa glavnih saobraćajnica, većina mještana, kako kaže, ne mrda iz svojih domova.

“Ljudi se snalaze kako znaju i čiste snijeg konjima. Problem je što samo dva čovjeka u selu imaju konje i oni ne mogu stići sve da očiste. Zimska služba čisti samo do početka sela i to samo kada djeca idu u školu. Tri kraka koja vode za zaseoke ne čiste uopšte. Do sada je samo jednom prošao grn kroz zaseoke i to čim je pao prvi snijeg, a od tada ništa”, kazao je Drinić.

Predsjednik mjesne zajednice Pavići kojoj pripada i zaseok Vilusi Novak Šipka potvrdio je da je stanje sa vodom rak-rana ovog dijela Banjaluke, ali da situacija nije bolja ni kada je čišćenje snijega u pitanju.

“Naša mjesna zajednica je dobila 22 kilometra vodovoda, a potrebno je najmanje 50. Vilusi skoro da nisu obuhvaćeni. Stanje kada je zimska služba u pitanju je katastrofalno. Na Božić smo ih zvali da očiste put da bi se mogla obaviti sahrana”, kazao je Šipka.

U Gradskoj upravi kažu da nisu zaboravili na stanovnike Manjače, ali da se snijeg čisti po rasporedu i u skladu sa materijalnim mogućnostima.

“Seosko područje grada obuhvata 927 kilometara lokalnih i 969 nekategorisanih puteva. Od toga je 890 kilometara asfaltirano dok je ostalo makadam. S obzirom na veliki prostor i finansijsku situaciju, prioritet dajemo lokalnim putevima prvog i drugog reda, ali i trećeg reda na kojima se odvija javni prevoz putnika. U hitnim slučajevima čiste se i oni putevi koji nisu planirani programom rada zimske službe”, rekli su u Gradskoj upravi.

Kažu da je nastavak izgradnje vodovoda Banjica u planu ali još nije poznato kada će do toga doći.

“Imamo projektnu dokumentaciju. U toku je priprema programa zajedničke komunalne potrošnje za ovu godinu, pa je još rano da govorimo kada će biti nastavak radova na Banjici”, istakli su u Gradskoj upravi.

Gradski putevi prohodni

Svi putni pravci na području Banjaluke prohodni su i saobraćaj se odvija bez zastoja, saopštili su juče iz Gradske uprave.

“Ekipe zimske službe su na terenu i preventivno posipaju saobraćajnice i trotoare solju i abrazivnim materijalom, radi sprečavanja poledice”, dodali su u upravi.