Manila: Više od 100 ljudi povrijeđeno u požaru u fabrici

Više od 100 radnika fabrike djelova za montažne kuće povrijeđeno je, a najmanje tri su nestala u požaru u predgrađu Manile, glavnog grada Filipina, saopštio je danas lokalni zvaničnik.

Požar u fabrici “House Tecnology Industries” je pod kotrolom, ali još uvijek nije potpuno ugašen.

Oko 10 povrijeđenih radnika je u kritičnom stanju, neki od njih zbog toga što su od požara pokušavali da pobjegnu iskačući kroz prozore.

Zvaničnici su saopštili da je, po svoj prilici, do požara došlo jer se pregrijala mašina koja proizvodi materijale za termoizolaciju montažnih kuća.

