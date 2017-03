Manijak napada žene i djevojčice kod Gradskog olimpijskog bazena

Policija traga za manijakom koji je proteklih dana napao majku i dijete u blizini Gradskog olimpijskog bazena u Banjaluci, saznaje “EuroBlic”.



Manijak je opisan kao mlađa osoba, odjevena u farmerke i sa rancem na leđima. Šokantne informacije odmah su proslijeđene pripadnicima CJB Banjaluka.

Napad se dogodio u zamračenom dijelu gdje ulična rasvjeta odavno ne postoji i gdje roditelji koji dovode djecu na bazen parkiraju automobile.

Osim majke i djeteta isti manijak je, kako saznaje EuroBlic, u proteklim danima napao nekoliko žena i djevojaka koje dolaze na bazen.

– Sinoć sam se sa detetom vraćala sa bazena kada mi je sa leđa prišao nepoznati muškarac i udario me po leđima. Nisam ga vidjela, već sam odmah uzela dijete u zagrljaj i počela vrištati, nakon čega je manijak pobjegao – ispričala je vidno uznemirena Banjalučanka koja je željela da ostane anonimna.

Njenu priču potvrdila je i druga žena koja takođe svakodnevno dovodi dijete na bazen.

– Čim sam izašla sa bazena osjetila sam da me neko prati. U jednom trenutku taj manijak mi je prišao sa leđa i uhvatio me za zadnjicu. Uspjela sam se okrenuti i udariti ga. Onda sam otrčala do auta i tada sam se počela tresti od straha – ispričala je uznemirena žena.

Na meti manijaka našla se i maloljetna djevojčica što je izazvalo posebnu zabrinutost kod roditelja.

“EuroBlic” saznaje da je čitav slučaj prije nekoliko trenutaka prijavljen policiji koja obezbjeđuje takmičenje koje je u toku na gradskom bazenu.

(EuroBlic)