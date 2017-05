Mančester: Evakuisan koledž, stigao tim za deaktiviranje bombi

U južnom dijelu Mančestera danas je evakuisan koledž prema kom se uputila vojska, javili su britanski mediji.

Okolnosti zasad nisu jasne, a britanski tabloidi javljaju da je u toku policijska operacija.

Other end of the cordon on Chorlton Rd. Blocked off area is huge. #Manchester pic.twitter.com/U5roM09JC2

— Frances Perraudin (@fperraudin) May 25, 2017