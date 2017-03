5 do 7

Večeras od 22:10 pogledajte film Mamma Mia koji je zasnovan na istoimenom mjuziklu. Snimljen je 2008. godine pod reziserskom palicom Filide Lojd.

Buduća nevjesta Sofi odlučuje da pronađe svog oca prije nego se uda. Postoji samo jedan problem… nije sigurna ko je on. Nakon što je krišom pročitala stare dnevnike svoje majke Done zaključuje kako on mora biti jedan od njene tri bivše ljubavi. Znajući kako njena majka nikada neće odobriti njeno zapitkivanje, odlučuje pozvati svu trojicu na vjenčanje. Sofie ih očajnički pokušava sakriti, međutim tajna ubrzo biva otkrivena i započinje luda zabava uz zvuke hitova Abbe…

Glavne uloge: Meryl Streep, Ricardo Montez, Christine Baranski, Pierce Brosnan…