Mamić: Nisam kriv, a ako me osude uradiću isto što i Praljak!

Dugogodišnji stvarni čovjek broj 1 u Dinamu i trenutni savjetnik Uprave zagrebačkog kluba Zdravko Mamić u velikom intervjuu za Globus iznio je svoj pogled na komplikovanu sudsku dramu u kojoj se našao na optuženičkoj klupi.

“Nisam kriv. Meni su izmislili ta djela za koja mi sude. I još ta izmišljena djela žele dokazati nezakonitim radnjama. To je zastrašujuće. Nemam druge opcije nego boriti se na sudu. Ali, kad bih morao ići u zatvor, ja bih napravio isto što i general Praljak. Vjernik sam i katolik, i to je u mojoj vjeri nedopustivo. Ali kad sam vidio šta je napravio on, bio sam inspirisan i ja bih bez ikakve grižnje savjesti to isto napravio. Nikad u životu ne bih ušao u hrvatski zatvor nevin”, rekao je Mamić.

Na Županijskom sudu u Osijeku sudi mu se po Uskokovoj optužnici da je zajedno s bratom Zoranom, Damirom Vrbanovićem i Milanom Pernarom oštetio Dinamo za 30 miliona KM, ali je uvjeren da će svi procesi koji se vode protiv njega biti zaustavljeni.

“Milijardu posto sam siguran u to. Ti su procesi već davno morali biti prekinuti jer ih provodi i potpisuje neovlašteni tužilac, neovlaštena osoba. Siguran sam da ću dobiti u svim procesima koji se protiv mene vode, ili u Osijeku, ili na Vrhovnom, ili na Ustavnom sudu, čak možda i na evropskim sudovima u Strazburu ili Luksemburgu”, govori Mamić.

Nimalo ne sumnja u konačan uspjeh svoje pravosudne bitke, ali muče ga, kaže, određeni strahovi.

“Ali da mi nije svejedno, nije. I sada kad s vama razgovaram tresem se kao Banjaluka 1968. kad je bio zemljotres. Stanje spisa je za mene savršeno, ali svjedoci smo niza nezakonitosti još od početka istrage. Zbog toga se ja lično bojim, jer ne vjerujem u sve pravosudne institucije u Hrvatskoj”, istakao je Mamić.

