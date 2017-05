Malverzacije na šalterima u Banjaluci: Mimo pravila do registracije vozila!

Redovi za registraciju vozila ispred Policijske uprave Banjaluka formiraju se, kao nekada za pasoške obrasce, već poslije ponoći kako bi se polutajno trgovalo rednim brojevima, a radnici na šalterima preko reda uzimaju zahtjeve i obrađuju.

Zbog gužvi automobili brojnih građana nisu registrovani danima, otkriva portal CAPITAL.

Sistem sa izdavanjem rednih brojeva za registraciju, koji je trebalo da spriječi gužve i uvede red isključivanjem „ljudskog faktora“ u odlučivanju, funkcionisao je godinama, odnosno sve dok nije pronađen način da se zaobiđe.

Situacija je postala toliko haotična da su, zbog ogromnih gužvi i malverzacija, direktori osiguravajućih kuća iz RS ovih dana podnijeli i zvaničan zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova RS da hitno izmijeni način primanja i obrade dokumenata za registraciju po kojem rade službenici Policijske uprave Banjaluka.

U zahtjevu se predlaže uspostavljanje jedinstvenog protokola, kako bi zahtjevi bili rješavani hronološki. Referent zadužen za unos podataka bio bi dužan da izda potvrdu o prijemu dokumenta i da odmah proslijedi službeniku zaduženom za obradu zahtjeva. Validnost ove potvrde bila bi ograničena do dana isteka registracije.

„Za sve ostale zahtjeve nije objektivno očekivati da budu završeni istog dana. Postoji i mogućnost uvođenja zahtjeva za prioritetno rješavanje na koji bi se plaćala dodatna taksa, kao kod putnih isprava“, napominju u osiguravajućim kućama.

Međutim, direktor „Drina osiguranja“ Milomir Durmić sumnja da bi čak i uvođenje protokola riješilo ovaj problem.

„Jedino rješenje je da se poveća broj službenika na šalterima. Agencije donesu svoje zahtjeve i onda nastaje haos. Protokolom nećemo postići ništa, jer nema dovoljno izvršilaca na šalterima. Ako to sve predamo, dobijemo potvrdu da smo predali i onda opet čekamo. Poenta je smanjiti čekanje na registraciju. Zakonski okvir je 15 do 30 dana, zato se dešava da su automobili neregistrovani po desetak dana“, objašnjava Durmić.

Ističe da je načelnik Policijske uprave Banjaluka Željko Spasojević podnosio zahtjeve da se ova situacija riješi, „ali to nije prošlo“.

„Sa brojem ljudi koje ima, ne može da riješi taj problem. Njemu su bukvalno vezane ruke. Dakle, neka sistematizacija u MUP-u je potrebna, ali ne možemo mi to da radimo“, zaključuje Durmić.

Preprodaja brojeva

Posrednicima osiguravajućih kuća dnevno je dozvoljeno da predaju četiri zahtjeva, što, kako tvrde u osiguravajućim kućama, uzrokuje formiranje neformalnih spiskova za čekanje u redovima u noćnim satima, kao i preprodaju brojeva.

Situacija na terenu donosi još detalja, u šta se Capital i uvjerio. U Policijskoj upravi Banjaluka u ranim jutarnjim časovima dvojica službenika stoje pored automata za izdavanje brojeva i dijele brojeve predstavnicima agencija za osiguranje, dok građani svoje brojeve i dalje uzimaju sami.

Gužva među posrednicima evidentna je već u sedam časova.

Jedan od njih, koji je želio ostati anoniman, otkriva za CAPITAL da postoji „dogovoreni sistem“ među posrednicima i radnicima PU Banjaluka.

„Postoji žrijeb kada je koja osiguravajuća kuća na redu i zahtjevi se primaju od sedam ujutru do osam uveče. Dnevno mogu da predam četiri predmeta, a imam ih 30. Ali, postoji šema. Službeniku dam dvadesetak KM, on mi uzme od 15 do 20 predmeta i odmah radi. Tako sve funkcioniše odavno“, tvrdi.

S druge strane, za vrijeme dok službenik obrađuje njegove predmete, ne proziva druge posrednike, što stvara nevjerovatne gužve.

Bilo je, kako je otkrio za CAPITAL, slučajeva prema kojima radnik PU i „neko ko radi na divlje“ podijele novac između sebe, dobije se pečat o produženju registracije, a novac nikada ne završi na računu osiguravajućeg društva.

To potvrđuje i Banjalučanin B. A. koji je prije godinu dana posredniku platio da završi registraciju automobila, a onda slučajno saznao da mu automobil uopšte nije registrovan.

„Platio sam registraciju i dobio svu dokumentaciju. Imao sam udes i kada je trebalo da naplatim štetu, ispostavilo se da automobil nije registrovan“, rekao nam je.

U MUP-u RS kažu da je zahtjev osiguravajućih kuća Policijskoj upravi Banjaluka stigao u srijedu 17.maja, a da će detalji biti poznati u narednih nekoliko dana.

(capital)