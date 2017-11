Maloljetnik pretukao radnicu prodavnice i uzeo 1.100 KM

Maloljetnik iz Srpca uhapšen je nakon što je pretukao i opljačkao radnicu prodavnice „Duša“ u selu Povelič kod Srpca.

Sedamnaestogodišnjak je opljačkao prodavnicu u nedelju oko 7.30, kada je od radnice oteo oko 1.100 maraka, a brzom reakcijom policije uhapšen je isti dan.

Portparol Policijske uprave Gradiška, Vesna Divljanović, rekla je da su po nalogu suda pretresli kuću i druge objekte koje koristi osumnjičeni.

– Tom prilikom pronađen je ukradeni novac, kao i odjeća koju je osumnjičeni koristio prilikom razbojništva. O svemu je obaviješten i tužilac za maloljetnike – rekla je Divljanovićeva.

Prema nezvaničnim informacijama vlasnici prodavnice je prošle sedmice ukraden i automobil „dačija daster“ vrijedan oko 15.000 maraka.

Radnica ove prodavnice ispričala je da razbojnik nije bio maskiran, ali da kada je ušao u radnju, na glavi je imao kapuljaču.

– Poznajem ga od kada se rodio, to je dijete. Nikada nisam mogla očekivati da bi mogao meni nešto ovako uraditi – rekla je radnica.

Prema njenim riječima, u nedelju ujutru kada je išla na posao srela je ovog mladića i pozdravila ga, ali on nije ništa odgovorio.

– Otišla sam u prodavnicu i otvorila je, iznjela sam neke stvari koje budu vani i nastavila raditi kao i svako jutro. Unijela sam dvije gajbe sa pecivima u radnju, a kada sam se vratila po treću, na jednom uskom prolazu do rafe neko me je iza leđa uhvatio za ruke. Rekao je „ruke u vis“, a prvo sam pomoslila da je šala i da je to konobar iz susjednog kafića – ispričala je ona.

Dodaje da ju je tada uhvatio jače i zagalamio „U magacin, u magacin“. Kada se okrenula, kaže da mu je vidjela lice i imenovala ga i rekla mu „Dijete, pusti me“.

– Tada je u prolazu prema magacinu udario me šakom u vilicu, a zatim stavio ruke oko brade kao da će me daviti. Tu se nije zaustavio, opet me udario šakom u glavu, a poslije toga sam pala na zemlju – rekla je ova radnica.

Ističe, da ju je nastavio udarati nogama u glavu i nekoliko puta joj je ponovio da će je ubiti.

– Vidjela sam da ima nešto u ruci i pomislila sam da je pištolj i da će me ubiti. Bio me strah, ali sam se umirila i on je pomoslio da sam se onesvijestila. Zatim je uzeo novac i otišao – ispričala je trgovkinja.

Kada je vidjela da se on udaljio, ustala je i pozvala pomoć. Policija je ubrzo došla, a radnica im je olakšala posao jer je znala ko ju je opljačkao.

Ukraden „daster“

Prema nezvaničnim informacija 21. novembra od vlasnice prodavnice ukraden je i terenac „daster“.

– Lopovi su joj to veče upali u kuću i sve stvari ispreturali. Tom prilikom pronašli su ključeve od „dastera“ koji je bio parkiran u garaži, te ga odvezli – ispričao je izvor blizak istrazi. Ovaj automobil, još uvijek nije pronađen.

(EuroBlic)