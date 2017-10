Maloljetnicu pretukle u haustoru zbog poljupca

Četiri maloljetnice nogama i rukama tuku i ponižavaju svoju vršnjakinju i traže da se izvini što je poljubila momka koji se sviđao jednoj od njih, dok još jedna sve to snima – taj video stigao je i do banjalučke policije, koja je prepoznala maloljetnice.

Sve se desilo oko 21 sat u subotu, a šokantnim snimkom jedna od maloljetnica hvalila se i na društvenim mrežama. Policija još skuplja materijalne dokaze da bi dokazala vršnjačko nasilje, zlostavljanje i mučenje.

“Sve dalje mjere i radnje prema maloljetnicima preduzimaće se u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti postupanja sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, a pod nadzorom tužioca za maloljetnike Okružnog tužilaštva Banjaluka”, izjavila je Marija Markanović, portparolka Policijske uprave Banjaluka.

Policiji je snimak vršnjčkog nasilja poslao novinar, a majka pretučene djevojčice slučaj nije ni željela da prijavi. Počela je da sarađuje tek na insistiranje policije. Na snimku se ne vidi da je bilo ko pritrčao u pomoć.

Sve se desilo u centru Banjaluke, u svega nekoliko metara dugačkom haustoru u ulici Kralja Alfonsa. Djevojčice su sačekale svoju 14-ogodišnju vršnjakinju i tu su je pretukle.

O pretučenoj djevojčici u OŠ Sveti Sava u kojoj je redovan učenik – danas bez riječi. Tužilac za maloljetnike trebalo bi da sasluša roditelje ostalih tinejdžerki. Poziv očekuju i u Centru za socijalni rad. Psiholozi, uglavnom, krive porodicu i školu, koja je morala da primijeti neprimjerno ponašanje.

“Osnovni zahtjev i u porodici i u školi je da poznaje svoje djete. Već u tom periodu, mi možemo govoriti sada o patologiji. Ipak to iživljavanje nad žrtvom, krajnje mučenje i iživljavanje, makar to bilo nad životinjom to jeste patologija”, komantariše psiholog Aleksandar Milić.

Do sada su po vršnjačkom nasilju i banjalučkoj policiji bili poznatiji dječaci. Od početka godine susreli su se sa dva vršnjačka nasilja, a u oba su učestvovali dječaci.