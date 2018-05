Mališani otvorili peti “Boot camp” u Kampusu

Rajaner uvodi i treću liniju iz Banjaluke - od jeseni i do Stokholma

Prelazeći prepreke prilagođene njihovom uzrastu i motoričkim sposobnostima, danas su mališani predškolskog i nižeg školskog uzrasta otvorili peti “Boot camp” u banjalučkom Kampusu, a ovaj trodnevni trening na otvorenom organizovali su studenti zajedno sa Supreme, fitnes studijom.



Djeca su, kao pravi mali vojnici na obuci, na poligonu oduševljeno prestakali barijere, prelazili preko brvna te puzali ispod nisko postavljenih prepreka.

Šestogodišnja Sofija K. oduševljena je vježbom, a posebno bojom na licu koju su simbolično nosili svi mališani kako bi što vjernije dočarali profesionalni trening.

“Sve mi se dopada na vježbama i voljela bih biti spretna kao vojnik, ali kad porastem ipak ne želim da budem u vojsci”, kaže Sofija.

Aleksandra Kecman iz fitnes studija Supreme rekla je da je ovo peti “Boot camp” i ove godine se održava u organizaciji sa studentima Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta UNIBL.

“Ta saradnja donijela je nove ideje, da jedan dan imamo posebno posvećen samo djeci i to smo prvi dan realizovali. Oni prolaze poligone koje smo prilagodili njihovim mororičkim sposobnostima za njihov uzrast i vidimo da se jako zabavljaju i da im je to vrlo zanimljivio. To nam je odličan dokaz da je ovaj projekat pun pogodak”, rekla je Kecmanova.

Dodala je da će se u subotu i nedjelju održati treninzi prilagođeni odraslim i to od 18 časova, a za njih će biti organizovana i takmičenja.

Borko Petrović, dekan Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta UNIBL rekao je da su ove godine organizaciju pepustili studentima, što se pokazalo veoma korisno.

“Fizička aktivnost je u ovom uzrastu jako bitna i hoćemo sportu da vratimo struku, a to su upravo naši studenti. Malo su bili i plašljivi da preuzmu odgovornost na sebe, ali ovo je dokaz da su fantastično odradili posao, a mi ćemo im dati punu podrušku”, rekao je Petrović.

(Nezavnsine)