Mali savjet za njega

U časopisu “Journal of Sexual Medicine” objavljeno je da zapravo postoje tri tipa erekcije – refleksna (nastaje usled fizičkog kontakta), psihosomatska (nastaje putem vizuelne stimulacije) i noćna erekcija. Naučnici tvrde i da 70 odsto muškaraca ima blago zakrivljen penis, ali se to vidi samo u stanju kada je on opušten.



Naučnici su se bavili još nekim mitovima vezanim za muški polni organ, pa se ispostavilo da penis u opuštenom stanju nikako nije pravi pokazatelj mjere, jer kod dvije trećine muškaraca on se uveća za oko tri centimetara, dok kod trećine on poraste čak i preko pet centimetara.

Što se masturbacije tiče, stvar je jasna – ako muškarac nije imao seks niti je masturbirao nekoliko dana, erekcija će biti čvršća, a penis će biti malo duži zbog jače cirkulacije krvi.

