Mali princ premijerno u Sarajevu

U Pozorištu mladih Sarajevo u četvrtak 16. novembra u 18:00 sati premijerno će biti izvedena predstava „Mali princ“ u režiji Slobodana Perišića.

Adaptaciju teksta Antoine de Saint-Exupérija radio je reditelj predstave, dramaturg je Segor Hadžagić, scenograf Marko Bilbija i Monika Ponjavić, kostimograf Narda Nikšić, kompozitor je Petar Bilbija, a dizajner Furkan Hizir. U predstavi igraju i pjavaju: Mario Drmać, Edhem Husić,

Alma Merunka, Edin Avdić i Aldin Tucić.

“Nakon što je prošle sedmice, ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo, Mirvad Kurić, najavio rekostrukciju gledališta u idućoj godini povodom proslave 40 godina od spajanja Pozorišta za mlade (bivšeg Pionirskog pozorišta) sa Pozorištem lutaka, ovo je prva predstava kojom slavimo svoj jubilej. U izuzetnoj izvedbi naših glumaca i sa magičnim likovnim elementima, izvrsna režija ovog klasika i bestsellera, neće ostaviti nijednu generaciju ravnodušnom. Ovo je predstava za djecu na kojoj u publici očekujemo one koji misle da su odrasli. S ponosom Pozorište mladih danas ima jednu predstavu za sve uzraste, koja će dugoročno ostati zapamćena na našem repertoaru. Ova adaptacija Malog princa iz perspektive odraslog čovjeka i njegove odraslosti, postavlja ozbiljna pitanja o smislu

života, ali daje nadu koju trebamo gajiti da bismo bili odrasli, a zadržali dječiju ljubav i dobrotu. Pravimo je za one koji vide, ali i one koji žele ponovo vidjeti, slona u zmiji, a ne šešir”, rekla je direktorica Pozorišta mladih Sarajevo Lejla Panjeta.

Reditelj predstave Mali princ, Slobodan Perišić kaže da mi dolazimo na ovaj, sve više komplikovan, svijet potpuno čisti, bezbrižni, saosjećajni.

“Kao takvi, odrastanjem upoznajemo svijet i polako prihvatamo njegova pravila. Odrastanje bi samo po sebitrebalo da bude neki koristan proces, kako sama riječ i kaže da znači nekakav rast u svakom smislu. Čini mi se da je to danas potpuno pogrešna riječ”, rekao je Perišić.

Perišić je dodao da su odrasli “jako čudni“ jer u njima djetinstvo polako kopni, jer su se okružili nevoljama i posvetili prolaznim stvarima.

“Kažu da bi život trebao da bude jedno korisno putovanje, a ne destinacija. Naša predstava bi trebala da bude jedno takvo putovanje. Odrasli će se, nadam se prepoznati, a našim malim gledaocima ćemo prikazati jedan „čudesan san“. San koji je i ova sama predstava nekada bila“, kaže Perišić.