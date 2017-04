“Mala liska” Nataši Ivančević za predstavu “Malo blago”

Druge večeri 14. Međunarodnog festivala komedije “Mostarska liska” izvedena je predstava “Malo blago” Elen Marfi u režiji Slađane Kilibarde, Gradskog pozorišta Jazavac iz Banjaluke, a stručni žiri je nagradu za najbolju glumicu večeri, “Malu lisku”, dodijelio Nataši Ivančević.



Ivančević je, zajedno s glumicama Slađanom Zrnić i Belindom Božičković, na sceni donijela toplu i duhovitu životnu priču o tri generacije žena – o njihovim životnim putevima, čežnjama i gubicima, o njihovoj borbi, duhovitosti, snovima, tuzi i snazi.

Ljudsku priču u kojoj se svako može prepoznati i razmisliti o osnovnim životnim vrijednostima, o životu, vremenu i ljubavi. Gostovanje na “Mostarskoj liski” je bila prvo izvođenje “Malog blaga” izvan Banjaluke.

Glumica Nataša Ivančević je nakon dodjele nagrade bila presretna.

“Festival ‘Mostarska liska’ je jako značajan. Mi nemamo puno festivala i ovo je jedinstvena prilika da se malo oprobamo i sa drugim pozorištima kad već ne možemo da se sretnemo. Ovo je za nas vrlo, vrlo značajno, a mi smo upravo zahvaljujući ovom festivalu po prvi put s ovom predstavom otišli iz Banjaluke i stvarno smo večeras imali tremu kako će mostarska publika prihvatiti predstavu. U Banjaluci je urnebes kad je igramo, ljudi se prepoznaju. Predstava govori o tri žene, o tri generacije žena, a najbolji kompliment koji smo dobile je ‘Vi ste sjajne, ali što su vam muški likovi dobri’ – a muški likovi se ne pojavljuju na sceni. E to je to – to je uspjeh – šo smo uspjeli da ispričamo priču o ljudima koje volimo, o našim muškarcima, i to je jako značajno”, rekla je Ivančević nakon izvedbe.

O najboljim predstavama 14. “Mostarske liske” odlučuje stručni žiri: Ademir Kenović (predsjednik), Vedrana Seksan i Elmir Jukić. Žiri medija odlučuje o najboljoj predstavi po njhovom izboru, a rade u sastavu Maja Begtašagić (predsjednica), Kristina Ljevak i Rijad Durkić. U žiriju publike su Nada Dalipagić (predsjednica), Katica Omanović i Ilda Kero.

U ponedjeljak, 24. 4. u 20 sati u Narodnom pozorištu Mostar na programu je treća predstava u konkurenciji “Mostarske liske”: predstava Satiričkog kazališta Kerempuh iz Zagreba “Jedan sluga, dva gospodara” Richarda Beana u režiji Vite Taufera, a ulaznice za ovu predstavu su rasprodane!

Festival “Mostarska liska” održava se u organizaciji Narodnog pozorišta Mostar i traje do 29. 4. 2017.

