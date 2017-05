Makron se obratio pristalicama uz “Odu radosti”

U drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj pobijedio je centristički kandidat Emanuel Makron (39), pokazuju prvi rezultati. Na osnovu polovine prebrojanih glasova Makron je osvojio 61,7 odsto, a kandidatkinja Nacionalnog Fronta Marin le Pen 38,3 odsto.



Novoizabrani predsjednik Francuske Emanuel Makron obratio se svojim pristalica ispred muzeja Luvr u Parizu uz zvuke himne Evrope.

“Večeras nas gleda Evropa, gleda nas cijeli svijet. Oni očekuju da svuda branimo duh prosvećenosti koji je ugrožen na toliko mjesta…Očekuju da donesemo novu nadu, novi humanizam”, rekao je on sinoć u obraćanju hiljadama pristalica, prenose francuski mediji.

Makron je priznao da je ispred njega “ogroman zadatak”, istakavši da će se već sutra s njim uhvatiti u koštac što će podrazumijevati, kako je rekao, “moralizovanje javnog života, obnovu ekonomije, jačanje zaštite u svijetu koji okružuje Francusku”.

Emmanuel Macron will be France's new president – the election night highlights in 90 secs #presidentielle2017 https://t.co/DVjfccVPHr pic.twitter.com/FgFiJqCSow — BBC News (World) (@BBCWorld) May 7, 2017

“Postigli smo nešto bez presedana i bez premca…Svi su nam govorili da je to nemoguće, ali oni nisu poznavali Francusku”, izjavio je Makron, nakon što su ga dočekali zvuci evropske himne “Oda radosti”.

Novoizabrani šef francuske države pozdravio je dosadašnjeg predsjednika Fransoa Olanda, ali i svoju protivkandidatkinju Marin le Pen.

Samo 11 minuta po zatvaranju birališta Marin le Pen je pozvala Makrona i čestitala mu na pobjedi. Ona je najavila da će osnovati novi patriotski pokret koji će učestvovati na parlamentarnim izborima u junu.

“Poželjela sam mu uspjeh pred ogromnim izazovima koji ga čekaju”, rekla je Le Penova.

Iz ugla Makronovog izbornog tima, telefonski razgovor Makrona i Le Penove bio je “kratak i srdačan”.

Nedugo nakon zatvaranja birališta oglasio se francuski premijer Bernar Kaznev koji je rekao da su Francuzi izabrali Makrona za predsjednika. Kako je rekao, francuski narod je izabrao da zadrži svoje mjesto u srcu Evrope.

Ispred Luvra, u centru Pariza, više hiljada ljudi okupilo se da bi pozdravilo pobedu svog kandidata, koji im se obratio.

Pored velike staklene piramide ispred Luvra ispred koje je postavljen ogroman ekran, pristalice novog predsjednika mahale su zastavicama i uzvikivale “Makron predsjednik”.

Emanuel Makron, u skladu sa francuskim zakonom, preuzeće dužnost od dosadašnjeg predsjednika Fransoa Olanda i položiti zakletvu najkasnije 14. maja, navode francuski mediji.

France's new President-elect, Emmanuel Macron, took a long victory walk before addressing supporters at the Louvre https://t.co/kR1UXJbaTy pic.twitter.com/hE1Z5hwWlq — CNN (@CNN) May 7, 2017

Na osnovu polovine prebrojanih glasova, Emanuel Makron osvojio je 61,7 odsto, a njegova protivnica, Marine Le Pen, 38,3 odsto glasova u drugom krugu izbora za predsjednika, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Pravo glasa na današnjim izborima imalo je ukupno 46,97 miliona Francuza upisanih u biračke spiskove, uključujući 1,3 miliona izvan Francuske. Glasalo se na 66.646 biračkih mjesta.

Procenat Francuza koji nisu glasali u drugom krugu najveći je za posljednjih skoro 50 godina i iznosi više od 25 odsto, prenosi AFP pozivajući se na izborne ankete.

Sincere congratulations to @EmmanuelMacron! This result is a victory for a strong #France in an open and courageous #Europe! 1/2 — Johannes Hahn (@JHahnEU) May 7, 2017

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2017

Congratulations @EmmanuelMacron. Congratulations to French people for choosing Liberty, Equality and Fraternity over tyranny of fake news. — Donald Tusk (@eucopresident) May 7, 2017

Izbore je obezbjeđivalo 50.000 policajaca i žandarma kao i 7.000 vojnika.

Biografija Emanuela Makrona

Emanuel Makron, osnivač i lider nezavisnog pokreta “U marš!”, bivši je bankar koji se nikada dosad nije kandidovao na izborima.

Ovaj ambiciozni 39-godišnji novajlija u političkim vodama, koji važi za zagovornika poslovanja i deregulative, uzdrmao je, međutim, francusku politiku umijećem iskusnog političara, navodi Bi-Bi-Si.

Potiče iz sjevernog grada Amjena, iz ljekarske porodice, a školovao se u Parizu gdje je studirao filozofiju, nakon čega je postdiplomske studije završio na prestižnom Institutu političkih nauka i u elitnoj Nacionalnoj školi administracije.

Godine 2008. pridružuje se kući “Rotssilf & Si”, gdje četiri godine radi kao investicioni bankar, a prvi put je “ukus vlasti” osjetio pod Olandom kome je postao ekonomski savjetnik, da bi 2014. preuzeo i dužnost ministra ekonomije.

Kao ministar je ukinuo propise koji su dotad važili u nekim industrijskim sektorima i dozvolio da prodavnice duže rade nedjeljom.

Radio je za socijalističku vladu, ali su mu se pojedini u lijevom krilu partije suprostavili, pa je poslije dvije godine provedene na funkciji ministra podnio ostavku i osnovao sopstveni, nezavisni pokret.

Strastveno se zalaže za evropske integracije i tržište EU smatra ključnim za Francusku kako bi, kaže, preporodila svoju iscrpljenu ekonomiju.

Za veći dio francuske poslovne zajednice postao je “dašak svježeg vazduha”, s listom političkih prijedloga u korist poslovanja usmjerenih na podsticanje privrednog rasta.

Makron ima plan o javnim investicijama vrijedan 50 milijardi evra koji bi obuhvatio obuku za posao, prelazak sa uglja kao energetskog izvora na obnovljive izvore energije i modernizaciju infrastrukture.

Planira značajna smanjenja poreza za korporacije i više prostora za kompanije u pregovorima o 35-časovnoj radnoj nedjelji, odnosno planira da mladima produži radne sate, dok bi zaposlenima u petoj deceniji omogućio kraću radnu nedjelju.

Namjerava da smanji stopu nezaposlenosti sa sadašnjih 9,7 na sedam odsto, ali i da zabrani upotrebu mobilnih telefona u školama za mlađe od 15 godina.

Makron sebe predstavlja kao “neprijatelja nacionalizma” i kandidata “otvorene Francuske koja ima svoje interese – bezbjednosne, ekonomske i socijalne, koje želi da brani, ali operiše u otvorenom svijetu”.

U žustroj televizijskoj debati održanoj 3. maja pokazao je da umije da uputi uvrede žestoko koliko i njegova nacionalistička protivnica Marin le Pen, dok i naziv njegovog pokreta, “U marš!”, opisuje karakter ovog ambicionog čovjeka “u pokretu”.

Njegovu strastvenost za govornicom mnogi ismijavaju, ali je on uspio da sebi obezbijedi pozamašnu podršku i prenese poruku biračima, dok njegov pokret ima više od 200.000 sljedbenika s platformom koja kombinuje javna ulaganja s politikom naklonjenom poslovanju.

Od 2007. oženjen je svojom bivšom nastavnicom drame Brižit Tronje, koja je 24 godina starija od njega, a koja kaže da joj je još kao 17-godišnjak obećao da će, šta god radila, ona biti njegova supruga.

(RTS)