Majstor Bane oživljava motocikle iz Drugog svjetskog rata

Branko Đurić (37) iz Novog Grada, automehaničar i vlasnik auto servisa, bavi se neobičnim i skupim hobijem – restauracijom njemačkih motocikala iz Drugog svjetskog rata.

Đurić, poznatiji kao majstor Bane, već dvije decenije pažljivo, dio po dio, sklapa davno zaboravljene modele motocikla “NSU”,”BMW”,”PUCH”…

Restauracija najčešće počinje pronalaskom kostura motocikla, a zahvaljujući upornosti i vještini stvorio je kolekciju dostojnu manjeg muzeja. Eksponati koje pokazuje su dovedeni su u stanje kao kad su izašli iz fabrike, potpuno su ispravni i pale se na prvi okret ključa.

“Pravi izazov mi je potpuna restauracija motocikla, ne samo izgleda već i ugradnja originalnih dijelova, što ponekad zahtijeva mjesece istraživanja, prepisku sa muzejima, posjete skladištima robe i porodičnim radionicama u Njemačkoj i Austriji”, pojašnjava Đurić.

Jedan od restauriranih moticikla u Đurićevoj zbirci je i “NSU”, koji je zbog svojih performansi i pouzdanosti bio ponos njemačke industrije.

“Volim da sklapam raritete, nekada provedem po cijeli dan u radionici pokušavajući da napravim šaru ili ukras, kako su originalno izgledali, a posebno zadovoljstvo mi predstavlja kad čujem zvuk motora ili sirene, kakvi su bili u upotrebi prije 80 godina“ kaže Đurić.



U Đurićevoj zbirci su i motocikali iz 1936. i 1939. godine. Neki su nastali samo od rama, a neki su rekonstruisani počevši samo od jednog točka. Svima je zajedničko da su od od gomile željeza dovedeni do fabričkog stanja.

„Iznenađen sam koliko Njemci drže do tradicije, svaki dio za motocikle od prije jednog vijeka je evidentiran u katalozima. Drže do očuvanja kvaliteta i sve ovo pokazuje odnos prema kupcu, koji i 100 godina nakon završetka proizvodnje pojedinih modela mogu računati da će doći do rezervnih dijelova. U tome je vjerovatno ključ uspješnosti njihove ekonomije“, dodaje Đurić.

Đurićevu privatnu kolekciju ukrašava i nezaobilazna prikolica.

“Za prikolicu je bilo najteže naći dijelove, jer nije korištena kao standardna oprema, već kao dodatak i to uglavnom tokom rata. I dalje ima mogućnost da se na nju postavi mitraljez ili druga vojna oprema”, sa ponosom pojašnjava Đurić.

On dodaje da je ljubav prema starim mašinama naslijedio od djeda, koji je imao motocikl s prikolicom.