Majkić: Previše je Mektićevih izjava koje ne bi trebalo komentarisati

Komentarisati izjavu ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića o tome da je predsjednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik krajem maja ove godine u BiH iz Srbije unio 200.000 evra u kešu je, prema mišljenju poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Dušanke Majkić, nedostojno jer, kako je kazala, nema šta reći na to.

“Ako on na taj način radi svoj posao, da izaziva pompu, a da pri tome nema nijednog argumenta, ja zaista nemam šta da kažem. Previše je izjava ministra Mektića koje ne bi trebalo komentarisati jer ne bi trebalo da izazivaju bilo kakvu pažnju, s obzirom o kakvom liku se radi”, kazala je Majkić.

Na pitanje da li je, prema njenom mišljenju, sporno da bilo koji zvaničnik iz BiH u državu unosi veći iznos novca u kešu, a da porijeklo tog novca nije utvrđeno, Majkić ne odgovara, već kaže da analiziranje te situacije nije posao ministra Mektića ili novinara.

“Pa dajte, molim vas. Neka to rade institucije koje to trebaju raditi. Nije ministar Mektić taj koji to treba da radi. On zna ko to treba da radi, a ne novinari i oni koji o tome nemaju nikakvu informaciju”, izjavila je Majkić.

S druge strane, dio današnje konferencije za medije Dragana Maktića bio je posvećen upravo Majkićevoj.

“Dušanka Majkić komentariše sve. Još samo nije govorila o uticaju vlage na kredenac”, kazao je Mektić novinarima u Banjaluci.

(Faktor.ba)