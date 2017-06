Majkić: Počinjena nečuvena izdaja interesa Srpske

Poslanik SNSD-a u Parlamentarnoj skupštini BiH Dušanka Majkić izjavila je da je današnjim utvrđivanjem izmjena Krivičnog zakona BiH u Savjetu ministara, kojim se predviđa pet do 10 godina zatvora za negiranje genocida ili zločina protiv čovječnosti, počinjena nečuvena izdaja interesa Srpske.

Komentarišući izjavu ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića da su prilikom utvrđivanja ovog prijedloga uvažene sugestije ministara iz Republike Srpske, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH i Ministarstva pravde Republike Srpske, Majkićeva je rekla da je Šarović morao reći koji su to sugestije srpskih ministara u Savjetu ministara uvažene.

“Nema nijedne sugestije koja bi tu poziciju popravila. Biće veoma zanimljivo vidjeti o čemu je riječ i šta su to predstavnici Saveza za promjene prihvatili”, rekla je Majkićeva.

Savjet ministara BiH danas je utvrdio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH kojim se definiše pojam javnog podsticanja na nasilje i mržnju.

Za javno podsticanje na nasilje i mržnju “usmjerenu protiv grupe ili nekog člana takve grupe određene s obzirom na rasu, boju kože, vjeroispovijest, porijeklo ili nacionalnu ili etničku pripadnost, pol, polno opređeljenje, rodni identitet, invaliditet ili bilo koje druge osobine” predviđena je kazna zatvora od najmanje godinu dana.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović rekao je danas Srni da su prilikom utvrđivanja Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH uvažene sugestije ministara iz Republike Srpske, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH i Ministarstva pravde Republike Srpske.

Ministar pravde BiH Josip Grubeša rekao je medijima nakon sjednice Savjeta ministara da su za one koji putem javnih medija, novina, televizije, informatičkih sistema propagiraju nasilje ili mržnju prema bilo kome predviđene kazne od najmanje godinu dana zatvora, dok je za one koji negiraju genocid ili zločin protiv čovječnosti predviđena kazna od pet do 10 godina zatvora.

