Majke Srebrenice Srbiji prijete novom tužbom

Majke Srebrenice ne odustaju. Munira Subašić najavila je novu tužbu protiv Srbije i Republike Srpske za genocid. Kažu da imaju podršku brojnih pravnika koji su spremni da slučaj pripreme i vode potpuno besplatno. Nije poznato kojem će se sudu sada obratiti.



“Imamo jedan veliki tim ljudi koji su nam se javili iz čitavog svijeta, koji će nam pomoći da tužimo Srbiju i da tužimo Republiku Srpsku”, rekla je predsjednica UG “Majke enklava Srebrenica i Žepa” Munira Subašić.

Današnja pres konferencija ličila je na pokušaj pravdanja Bakira Izetbegovića, koji je poslije odbijanja zahtjeva u Hagu doživio težak politički poraz.

“Oni su to morali uraditi. Mi žrtve smo tražili da oni to rade. Da dođemo do kraja”, rekla je Subašić.

Srpski premijer ne želi da komentariše najavu nove tužbe. U jeku kampanje, kada računa na brojne bošnjačke glasove u Srbiji, Aleksandar Vučić poziva na smirivanje napetosti.

“Šta god da odgovorim majkama koje su nekoga izgubile bio bih u nemogućoj poziciji, zato je i bolje i lakše da ništa ne odgovaram. Mislim da je potpuno jasno i kakva je bila uloga Srbije i možda još važnije kakav je danas pozicija Srbije po tom pitanju”, rekao je predsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić poručuje da će, bez obzira na dalje poteze iz Sarajeva, Srbija znati da racionalno odgovori, imajući u vidu i srpske državne interese, kao i interese Srba u Srbiji i BiH.