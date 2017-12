Majka troje djece umrla od flastera za ublažavanje bolova

Zeničanka, majka troje djece, preminula je prošloga vikenda nakon što je na tijelo zaljepila četiri flastera za ublažavanje bolova.

S obzirom na to da je smrt bila iznenadna te nije bilo informacija koje bi upućivale na neku tešku bolest ili tragova samoubistva, obavljen je uviđaj, te naložena obdukcija.

Prema informacijama do kojih je došao portal Zenicablog, sudski vještak koji je obavio obdukciju potvrdio je informacije do kojih su istražioci došli tokom uviđaja, a koje upućuju na to da je nesrećna žena preminula usljed nepropisne upotrebe flastera protiv bolova, koje joj je izvan BiH kupio član porodice.

– Osoba je imala problema s kičmom te se odlučila na upotrebu flastera koji se nude na društvenim mrežama, u prodajnim lancima, nažalost, i na tržnicama. Oni koji se prodaju u apotekama, uglavnom se dobivaju na recept i imaju u svakom slučaju upustvo na našem jeziku. Sigurno je da ovi, koje je koristila, nisu korišteni na propisani način jer su na tijelu umrle pronađena četiri flastera, čime je ona preko njih i kože u tijelo unijela višestruko veću količinu supstanci za ublažavanje bolova, za koju je smatrala da će joj pomoći, a formalno “predoziranje” dovelo je do smrti. Zato je nužno da se bilo kakvi lijekovi, ali i sredstva za ublažavanje bolova, ma koliko izgledali beznačajni i neopasni, koriste isključivo uz ljekarski recept ili savjet, odnosno uz čitanje i najvažnije pridržavanje uputstava – kazao je sagovornik portala Zenicablog iz istražnih tijela.

U toku su superanalize krvi radi potvrđivanja nalaza obdukcije. Mediji u BiH su ranije više puta pisali o opasnosti uzimanja bilo kakvih lijekova “na svoju ruku”, a posebno kupovini izvan ovlaštenih apoteka.

Novinari Večernjeg lista su proverili dostupnost flastera protiv bolova u oglasima u BiH i pronašli ih nekoliko, svi su bili kineske proizvodnje, u pakovanju se nalazi do 8 flastera, a cijena im ne prelazi 6 KM.

Kada ljekar propiše upotrebu flastera i kada su kupljeni u apotekama, sigurno su od velike pomoći oboljelima. Međutim, svaku nabavu “na svoju ruku” treba izbjegavati.

– Prije 5 godina i ja sam stavila dva flastera donesena iz Austrije. Dugo ću još pamtiti neizdržive bolove i patnju. Cijelu noć sam trpjela u nadi da će mi pomoći. Kad sam osjetila jak bol u srcu, skinula sam ih i bacila. Od tada sam rekla sebi – nikad više i neka svakom ovo bude pouka – jedan je od komentara na FB.

