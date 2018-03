Majka i ćerka narko-dilerke: Sveštenika i vjeroučitelja plaćale pet hiljada evra po turi!

Požežanku Svetlanu P. (46) i njenu ćerku Anu P. (24) koje su uhapšene zbog krijumčarenja 27 kilograma skanka, “otkucao” je sveštenik iz Požege Milan Jordović koji je 27. februara sa bivšim vjeroučiteljem Zoranom Marinkovićem pao u šake policije zbog istog tovara droge.

Prema onome što je pop ispričao tokom dosadašnje istrage pred Višim tužilaštvom u Čačku, on i Marinković bili su izvršioci u velikom poslu transporta skanka iz Albanije u Švajcarsku, u kom je posredovala Svetlana P. koja ih je i plaćala za svaki preneseni tovar.

Sveštenik, koji se prilikom saslušanja u policiji branio ćutanjem, posljednjih dana je progovorio o krijumčarskom lancu čiji je bio dio kako bi pokušao da izdejstvuje nagodbu sa tužilaštvom.

Jordović i Marinković, inače tranvestit iz Požege, uhapšeni su u Mrčajevcima kod Čačka pošto je “pasatu” u kome su se nalazili otkriveno 52 paketa sa ukupno 27 kilograma skanka. Jordović je bio obučen u žensku odjeću a inspektorima koji su ih presreli su rekli da se vraćaju iz manastira Studenica. Petnaestak dana kasnije uhapšene su Svetlana P. i Ana P iz sela Lopaš kod Požege.

Svetlana je nezaposlena, do pre neko vrijeme je radila kao pijačni trgovac, a njena ćerka prošle godine kraj pijace je otvorila mjenjačnicu. Imaju mali posjed malina, ali to je prilično nedovoljan prihod s obzirom kako one žive na visokoj nozi. Selo se čudilo odakle njima novac – priča mještanin sela Lopaš.

Kod njih je pronađeno 1.035 američkih dolara, 280 evra, 28.060 dinara, 50 kanadskih dolara, 70 konvertibilnih maraka i 40 švedskih kruna za koje se sumnja da su stečeni prodajom narkotika.

Svetlana i Ana žive u kući koja naizgled djeluje uobičajeno, ali enterijer koji obiluje luksuzom odudara od srpske svakodnevnice. Ispostavilo se da majka i ćerka imaju mnogo više nego bi što bi mogle imati nezaposlena sredovječna žena i djevojka koja je skoro otvorila mjenjačnicu.

Tragovi njihovog imućstva vode i do Zlatibora gdje imaju dva apartmana u kojima je i pronađen zaplijenjeni novac. Sumnja se da ovo nije konačan spisak njihovih nekretnina.

Za Svetlanu P. u kriminogenoj sferi se prvi put čulo u junu prošle godine kada je sa D. B. (36) iz Požege uhapšena na Horgošu pošto je u automobilu kojim su njih dvoje izlazili iz Srbije nađeno 30 kilograma skanka. D. B. je tada svu odgovornost pripisao sebi, tvrdeći da Svetlana nema nikakve veze sa narko tovarom, pa se odustalo od krivičnog gonjenja ove Požežanke.

Prilikom hapšenja majke i ćerke zaplijenjeno je i šest automobila – dva “audija A4”, dva “citroena” i po jedan “suzuki” i “pežo”. Na svih šest pronađeno je duplo dno. Jedan dio “voznog parka” pripadao je Svetlani i Ani a drugi upravo D. B. koji se već osam mjeseci nalazi u pritvoru.

D. B. je, kaže naš sagovornik upućen u istragu, vlasnik više automobila, među kojima je i „pasat“ u kome su Jordović i Marinković uhapšeni u Mrčajevcima sa 27 kilograma skanka. Ovaj automobil policija je pratila iz Albanije odakle su sveštenik i nekadašnji vjeroučitelj švercovali drogu.

Ovo je njima dvojici bio šesti put da dovoze drogu iz Albanije – piše Kurir.

Prvi komentar većine Požežana poslije hapšenja Jordovića bio je „u nevjerici smo, niko ne bi mogao posumnjati da on krijumčari drogu“, ali su se prisjetili njegovih priča da je često išao u Albaniju navodno zadivljen tamošnjim pravoslavnim manastirima.

Jordović je, nezvanično saznajemo, u istrazi ispričao da je novcem od droge želio da kupi stan u Albaniji.

Po sveštenikovoj priči, njega i Marinkovića u narko lanac uvela je Svetlana koja ih je plaćala po svakoj turi. Za ovu posljednju Jordović je trebalo da dobije pet hiljada evra.

Automobil kojim su transportovali drogu u Albaniju parkirali su na dogovorenom mjestu i poslije nekog vremena ga preuzimali i sa nelegalnim tovarom koji je „neko“ stavljao u duplo dno se vraćali nazad. Po povratku u Srbiju vozila sa drogom, takođe po instrukcijama Svetlane P. su ostavljali na određenim lokacijama odakle ih je opet „neko“ odvozio – piše Kurir.

(Kurir)