Madrid ne prihvata “prećutno” proglašenje nezavisnosti

Španska Vlada ne prihvata “prećutno” proglašenje nezavisnosti Katalonije tokom govora katalonskog lidera Karlesa Pudždemona, izjavio je jedan španski zvaničnik.

Zvaničnik, čije ime nijo objavljeno, je rekao da je “neprihvatljivo prećutno proglasiti nezavisnost, a zatim je suspendovati na eksplicitan način”, prenosi AP.

Pudždemon je danas pozvao katalonski parlament da odgodi proglašenje nezavisnosti španske pokrajine na nekoliko sedmica, kako bi započeo dijalog sa vlastima u Madridu.

Katalonski lider je izjavio kako mu je referendum, koji je održan 1. oktobra, omogućio da proglasi nezavisnost i dodao da su građani Katalonije zaslužili nezavisnost.

Španske vlasti su referendum o nezavisnosti Katalonije proglasili nevažećim.

Mood at Arc de Triomphe in #Barcelona after #Puigdemont puts #independence on hold #10Oct #Catalonia #Cataluna #Cataluyna pic.twitter.com/wRjV1SPRMe

— Anna Lindsay (@Anna_Lindsay) October 10, 2017