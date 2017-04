Lupanjem u šerpe i lonce protiv Erdoganove pobjede! VIDEO

Građani nekoliko dijelova Istanbula, najvećeg grada u Turskoj, udarali su šerpama i loncima na prozorima svojih domova.

Oni su to činili dok je predsjednik Redžep Tajip Erdogan proglašavao pobjedu na referendumu ustavnih reformi.

VIDEO: People protest ‘shady’ Turkey referendum result in several major districts of Istanbul, including Besiktas – Kom News pic.twitter.com/6dkGIncdb9

