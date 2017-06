Luksuzna zgrada za smještaj predstavnika Republike Srpske skoro prazna

Nijedan državni poslanik još uvijek ne spava u zgradi za smještaj predstavnika Republike Srpske u državnim institucijama u Istočnom Sarajevu, koja je prije dvije godine plaćena 26,6 miliona maraka.

U poslednjih godinu dana, od kada je otvoren Centar u Istočnom Sarajevu, u njemu je ostvarena tek 91 posjeta, navode iz Službe za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske, što je manje od jedan odsto iskorištenosti ovog prostora sa 15 soba i 22 luksuzna apartmana.

Vlada Republike Srpske je 2015. godine kupila nedovršenu zgradu u Istočnom Sarajevu od firme “Megasan” za 26,6 miliona konvertibilnih maraka. Opremanje zgrade je koštalo preko dva miliona maraka, a ugovor o kupovini nikada nije objavljen. Zgrada je zvanično otvorena u junu 2016. godine.

Poslanica Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Dušanka Majkić prethodno je hvalila izgradnju smeštaja za poslanike iz Republike Srpske i žalila se kako poslanici, kada dolaze na sednice Parlamenta u Sarajevu, spavaju po raznim hotelima u Istočnom Sarajevu.

Godinu dana nakon njegovog otvaranja, Majkićeva još uvek, kako kaže, nije provela noć u Centru u Istočnom Sarajevu, jer “nije završena administrativna procedura”.

– Ne mogu preći sama tamo kako hoću – kaže Majkićeva.

“Transparency International” u Bosni i Hercegovini je tražio ugovor Vlade Republike Srpske i “Megasana”, ali je ova kompanija odbila objavljivanje ugovora, kaže portparol ove organizacije Ivana Korajlić.

– Oni su prosledili toj firmi, kao trećoj strani, zahtev i oni nisu dali saglasnost jer su smatrali da će to ugroziti njihovo poslovanje – objašnjava Korajlićeva i dodaje da je Vlada Republike Srpske pojedine informacije o izgradnji zgrade označila poverljivim.

Računica

Iz Vlade su objasnili da će u zgradi boraviti “eminente ličnosti iz vrha političkog života”, pa su u ugovor unesene karakteristike i pozicije bezbjednosnih sistema “čije bi upoznavanje javnosti značajno umanjilo njihovu efikasnost”. Zbog toga je cijeli ugovor označen tajnim i povjerljivim, objašnjava Korajlićeva.

– Meni je cijela svrha toga upitna i, s druge strane, koliko će to stvarno biti korišteno i gdje je tu računica za bilo kakvu uštedu – kaže ona.

Služba za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske odbila je da Balkanskoj istraživačkoj mreži Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) dostavi podatke o tome koliko košta održavanje zgrade i koliki su prihodi od iznajmljivanja soba i apartmana.

Fotografu BIRN takođe nije dozvoljeno snimanje apartmana.

Osiguranje i održavanje zgrade od 9.000 kvadratnih metara trenutno plaća Vlada Republike Srpske. U manjem dijelu zgrade nalazi se 15 institucija Republike Srpske, dok se na više od 6.000 kvadratnih metara nalazi 8 kancelarija, 15 soba s kupatilom, 22 apartmana površine od 57 do 127 kvadratnih metara, 4 kabineta, kongresna sala sa 150 mjesta, velika i mala sala za sastanke i restoran za 60 osoba.

Nameštaj za ovu zgradu koštao je milion i po maraka.

Pravo na smještaj

Zgrada je otvorena u junu 2016, a za punu godinu dana imala je 91 posjetu, kažu iz Službe za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske.

Cijena noćenja u sobi je 20 KM, a u apartmanu 30 KM. Njihovo mjesečno iznajmljivanje je 300 KM, odnosno 475 KM, a luksuzni apartman s kabinetom mjesečno košta 1.200 KM.

Pravo na smještaj imaju član Predsedništva iz Republike Srpske, državni premijer, ministri i njihovi zamjenici te državni parlamentarci iz Republike Srpske. Svi njihovi pratioci, poput šefova kabineta, savetnika i vozača takođe imaju pravo na smještaj u Istočnom Sarajevu.

Besplatno spavanje imaju predsjednik Republike Srpske, predsjednik Narodne skupštine, premijer i ministri, kao i njihova pratnja.

Državni parlamentarci imaju pravo na iznos do 500 maraka mjesečno iz budžeta BiH za zakup stana. Iz Državnog parlamenta potvrđeno je da nije potpisan nijedan ugovor za smještaj zaposlenih, poslanika ili delegata u zgradi Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu.

Postoji i drugi način korištenja smještaja za poslanike. Država im plaća hotelski smještaj kada dolaze na sednice. Parlament ima potpisan ugovor s 11 hotela u Sarajevu i Istočnom Sarajevu, ali zgrada Vlade Republike Srpske nije na ovom spisku.

Poslanici i delegati do sada su najčešće spavali u hotelima “Europe”, “Terex” i “Terme”.

Dušanka Majkić kaže kako planira da koristi smještaj “kad se završi proces, da se to uredi”.

– Da je taj centar u Sarajevu, već odavno bi bio korišten, a pošto je u Republici Srpskoj, odmah je problem. To su naši međusobni odnosi – smatra Majkićeva.

Preskočili tender

Poslanici i delegati do sada nisu mogli da zgradu u Istočnom Sarajevu koriste kao hotel jer u vrijeme kada je Parlament BiH provodio tender za hotelski smještaj, zgrada Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu još nije bila otvorena.

Trenutno je u toku tender za nabavku hotelskog smeštaja od 2017. do 2019. godine. Iz Državnog parlamenta su za BIRN potvrdili da Služba za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske nije prijavila zgradu u Istočnom Sarajevu na ovaj tender. To znači da, barem do 2019. godine, poslanici i delegati neće ovaj smještaj moći ni povremeno da koriste kao hotel.

Pravilnik o korištenju objekta u Istočnom Sarajevu, koji je usvojila Vlada Republike Srpske, daje punu slobodu poslanicima da iznajme smještaj na dnevnom, mjesečnom ili godišnjem nivou. Jedan od razloga zašto poslanici ne koriste ovaj smještaj jesu njihovi privatni ugovori o najmu smještaja koji još nisu istekli.

Parlamentarac Lazar Prodanović iz SNSD takođe nije koristio smeštaj u zgradi Vlade Republike Srpske. Objašnjava da iznajmljuje smještaj i koristi pravo zakupa stana te zbog toga ne može da potpiše novi.

– Onda bismo morali da raskinemo taj ugovor sa stanodavcem i da potpišemo novi – kaže Prodanović i dodaje kako je za to potreban tender Parlamenta BiH.

Tvrdi da će poslanici iz Republike Srpske koristiti smještaj “onog momenta kada se stvore administrativni uslovi”.

Važeći pravilnici Parlamenta BiH nigde ne spominju tender za mjesečni najam stana. Kao i pravilnik o smještaju u Istočnom Sarajevu, pravilnici Parlamenta ostavljaju mogućnost poslanicima da sami pronađu privatni smještaj i potpišu ugovor.

SDS protiv luksuza

Već ranije su se poslanici iz SDS izjasnili da neće koristiti smještaj koji je kupila Vlada Republike Srpske.

Poslanik Ognjen Tadić kaže kako je svoj sjmeštaj u Istočnom Sarajevu riješio prije nego što je zgrada Vlade Republike Srpske napravljena i otvorena, i da svaki poslanik ima pravo da sam potpiše ugovor o iznajmljivanju stana.

– I da nije bilo toga, nisam pokazao interes za korištenje ovih uslova jer smatram da ta vrsta kolektivnog smještaja nije nešto što odgovara mojim potrebama, posebno imajući u vidu izvjesni luksuz, koji ja nisam vidio a za koji sam čuo”, kaže Tadić i dodaje kako je kupovina zgrade u Istočnom Sarajevu bila “poslovno i budžetski neopravdana odluka”.

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, nekoliko puta je koristio zgradu u Istočnom Sarajevu za sastanke.

U decembru 2016. sreo se s Draganom Čovićem, članom Predsedništva BiH, a ove godine je na kratkom sastanku ugostio tadašnjeg premijera Srbije Aleksandra Vučića, navodi BIRN.

(Fena)