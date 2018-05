Luketa: Izbjegnuta velika tragedija u Italiji, svi su pomogli đacima

Đaci iz Banjaluke potpisuju izjave o povratku: Do sada kući želi njih 28!

Sa ekskurzije iz Italije u Banjaluku je danas doputovalo 26 učenika Ekonomske škole koji su izrazili želju da se vrate nakon saobraćajne nezgode u kojoj je izgorio autobus kojim su putovali.

Autobus po djecu u Italiju poslala je turistička agencija, organizator ekskurzije.

Joksim Luketa, predsjednik Savjeta roditelja ekonomske škole Banjaluka je u emisiji #5do7 Alternativne televizije naglašava da je izbjegnuta jedna velika tragedija.

“Ispoštovane su sve procedure prilokom organizovanja ekskurzije i nakon incidenta, maksimalni napori su učinjeni. Veliki je pritisak na ljudima koji su otišli tamo, a nisu ništa krivi jer je sva procedura ispoštovana, počevši od odabira agencije i odabira autobusa koji su novi”, rekao je Luketa.

Ističe da je bio uključen kao predsjednik Savjeta roditelja sa direktoricom Ekonomske škole u odabir agencije i autobusa i nikada ne bi dozvolili da se izabere star autobus. Kaže da su autobusi stari četiri godine.

“Moramo da budemo sretni i zadovoljni što smo izbjegli veliku tragediju od koje su nas dijelile samo sekunde. Vozači su bili prisebni kada je motor podletio pod autobus i izveli su svu djecu napolje. Udes nije mogao niko da spriječi”, izjavio je Luketa.

Objašnjava da je vozač naredio đacima da odmah napuste autobus i tako ih spasao.

“Da im je dozvolio da uzimaju stvari, torbice i slično to bi se tragičo završilo jer autobus izgori za par minuta”, kaže Luketa.

Smatra da su italijanske službe bile profesionalne i dezinformacijama naziva priče da je neko prisiljavao djecu da ostanu na ekskurziji. Objašnjava da su djeca prespavala u hotelu i da su se sve institucije uključile da se pomogne djeci.

” Gradonačelnik Banjaluke je zvao i nudiio pomoć, kao i mnogi drugi. Savjet ministara je donio odluku da se ne plaćaju pasoši, da se izađe djeci u susret i da konzul sve odmah završi. Mislim da se izvukao maksimum iz ovakve situacije i da nisu u pravu svi koji žele da izvlače političke poene iz ovoga”, rekao je Luketa.

Misli da je stvar pojedinačne procjene hoće li neko podnositi tužbe zbog ovoga ali ističe da treba smiriti strasti i sačekati da se djeca vrate sa ekskurzije.

“Kada nam dođu izvještaji institucija treba da hladne glave vidimo ima li potrebe za tužbama. Ja ne mislim da trebam da tužim nekoga. Desilo se šta se desilo i srećom niko nije stradao. Niko nije kriv za to i to je moj lični stav ali ne osuđujem roditelje koji žele da tuže, to je stvar izbora”, kaže Luketa.

Ističe da su djeca jako solidarna i pokazala su da su solidarna te da su pojedini roditelji odmah uplaćivali novac a druga djeca su darovala svoju garderobu.

“Učenici kojima su uništeni dokumenti će dobiti privremene da se mogu vratiti kući. Oni su koštali 35 evra po djetetu. Mi smo intervenisali da Ministarstvo inostranih poslova i Savjet ministara to plati i svi su nam izašli u susret”, izjavio je Luketa.

(ATV)