Lukas: Napao me “medvjed sa glavom bika”

“Kad sam vidio da je vrag odnio šalu uzeo sam motku i na svu sreću samo jednom zamahnuo i njega promašio, a udario mog prvog komšiju koji je došao da pomogne tj. da spriječi tuču”, ispričao je za “Blic” pjevač Aca Lukas detalje jučerašnjeg incidenta tokom kojeg je ispred svoje kuće palicom prebio fotoreportera “Srpskog telegrafa” Milana Lučića i nanio mu tjelesne povrede.

Lukas je zbog toga priveden u policijsku stanicu Voždovac.

Podsjećamo, Milan Lučić, fotograf “Srpskog telegrafa” je sa novinarom Markom Pantićem bio ispred kuće folk pjevača gdje je na javnoj površini obavljao svoj posao. U jednom trenutku iz kuće je istrčao Aca Lukas koji je nasrnuo na njih, a fotoreportera je prebio palicom.

Aca Lukas, međutim, ima drugačije viđenje ovog događaja.

Uprkos tome što su na fotografu Milanu Lučiću povrede itekako vidne, Lukas kaže da on nije napao fotoreportera, već da je, zapravo, u cijeloj priči napadnut on.

Naime, kako kaže, sve je počelo kada je pjevač primjetio da je ekipa stajala ispred njegove kuće čitav dan, a kada je pomislio da su otišli izašao je iz kuće da se prošeta i tada ih je ponovo ugledao. Prvi utisak o fotoreporteru kojeg je kasnije prebio, bio mu je vrlo jak.

“Izuzetno je krupan po mojoj procjeni, duplo teži od mene”, kaže Aca Lukas za “Blic” i tvrdi da tada, iako je izgleda poželio, nije potrčao prema njima jer je smatrao da bi oni u tom slučaju bježali.

On ističe da je mirno prišao sa namjerom da ih upita šta tu rade i šta žele od njega.

“Upitao sam ih: “Šta bre hoćete više od mene?”. Na svu sreću imam i svjedoka koji je čuo odgovor gospodina navodno prebijenog fotografa koji mi je odgovorio: “Šta te boli….! Bio sam u šoku i još jednom sam mu postavio isto pitanje na koje sam dobio isti odgovor”, kaže Aca Lukas.

On dalje tvrdi da je tražio aparat u namjeri da obriše slike, ali da je kada je krenuo rukom ka aparatu usljedila tuča.

“Jadni ucveljeni fotograf je Acu Lukasa siledžiju i nasilnika udario pesnicom i pukla mi je arkada što imam i potvrđeno od medicinske službe, što stoji u zvaničnom izvještaju”, ističe Aca Lukas.

Pjevač navodi da je tada došlo do koškanja, odnosno da su počeli da se rvu, te da je on čak pao na zemlju.

“Povrede na glavi nema, slike su lažne. Da li mislite da ja takvog medvjeda mogu da povrijedim? Kad sam vidio da je vrag odneo šalu uzeo sam motku i na svu sreću samo jednom zamahnuo i njega promašio, a udario mog prvog komšiju koji je došao da pomogne tj. da spriječi tuču. On će to i da posvjedoči. Tada mi je motka ispala i tu je bio kraj. Nisam prišao da ikoga napadnem fizički, napadnut sam ja”, brani se Aca Lukas.

Pjevač bi za napad na fotoreportera mogao krivično da odgovara, a odakle krv na fotoreporteru opravdava ovim riječima:

“Čovjeka sa glavom veličine bika i sa sto i dvadesetak kilograma sve da sam Brus Li ne bih mogao da prebijem! Tražiću, naravno, da se te njegove povrede još jednom utvrde pošto tvrdim da ih nema. Krv na njegovim rukama je krv sa moje arkade! Znam da će me mnogi pljuvati i osuđivati, ali ću ići do kraja u dokazivanju svoje nevinosti! Budite sigurni da neću stati jer sam u pravu!

Iako Vuksanović tvrdi da nije kriv fotografije koje su juče objavljene govore više od riječi, napadnuti fotograf Milan Lučić je nakon fizičkog nasilja koje je izvršeno nad njim za “Blic” ispričao:

“Napao me je samo jer sam radio svoj posao. Čekao sam da ga slikam na javnom mjestu na ulici. Prišao mi je i krenuo da galami. Pokušao je da mi otme aparat. Nisam dao. Onda me je udario jednom, pa mi je krenuo da cijepa majicu. Onda je uzeo motku drvenu i udario me u potiljak i nekoliko puta po glavi. Pao sam. Nije prestajao da urla. Okrenuo se i rekao: “Idem kući po pištolj da vas pobijem.” Uplašio sam se za svoj život jer znam da je poznat i moćan. Smirio sam se tek kad su došli policija i hitna pomoć. Ostao sam u bolnici gdje mi ukazuju pomoć i moram da ostanem na detaljnijim pregledima”, rekao je povrijeđeni fotoreporter.

Podsjećamo, poslije izgreda, Lukas je priveden u stanicu policije na Voždovcu, gdje je poslije nekoliko sati pušten.

(Blic)