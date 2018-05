Lukač, Vrećo i Lepir pred Anketnim odborom

Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, potupajući tužilac u slučaju Dragičević Dalibor Vrećo i glavni okužni tužilac Želimir Lepir saslušani su danas na petoj sjednici skupštinskog Anketnog odbora.

Na pitanja je prvi odgovarao Lukač. “Stojim iza svega što sam izjavio na skupštini”, odgovoio je Lukač na prvo pitanje Branislava Borenovića. Dok je bio na putu, saradnici su ga obavijestili da je pronađeno tijelo pokojnog Davida Dragičevića. Odgovorio je na više pitanja o press konferenciji koja je održana dva dana nakon pronalska tijela.

“Nikada nisam izjavio da je David opljačkao kuću u Ulici Velibora Janjetovića Janje niti kako su predmeti iz kuće nađeni kod njega”, odgovara Ministar unutrašnjih poslova na pitanje Nedeljka Glamočaka.

Lukač je više puta ponovio da nikad nije kvalifikovao djelo i da MUP radi sve da se što prije oktrije sve vezano za slučaj.

Postupajući tužilac Dalibor Vrećo na mnoga pitanja nije davao odgovor, da ne bi, kako kaže, ugrozio istragu. “Zašto još niste kvalifikovali događaj”, pitao je Nedeljko Glamočak na šta je Vrećo odgovorio da istražne radnje još traju.

“Da je tužilaštvo došlo do osnovane sumnje da je izvršeno krivično djelo, donijela bi se naredba o spovodjenju istrage”, kaže Vrećo.

Tužilaštvo radi sve potrebno i danaonoćno da se slučaj riješi, odgovaraju Dalibor Vrećo i glavni okružni tužilac Želimi Lepir. Ponovo se povela polemika da li su predmeti koji su ponađeni kod pokojnog Davida Dragičevića mogli biti podmetnuti, na šta je Lepir koji je posljednji saslušan rekao da i tu mogućnost istražuju. Lepir je rekao da tužilaštvo čeka odgovor iz Zagreba gdje se radi upoređivanje dva obdukciona nalaza. Kaže i da nije uobičajeno da obducent prisustvuje na konferenciji. Nedeljko Glamočak ponovo je postavio pitanje kada će djelo biti kvalifikovano, na šta je Lepir odgovorio da zavisi od okolnosti.

Dragan Lukač imao je pimjedbu na sastav Anketnog odbora u kojem učestvuje i Borislav Radovanović, član grupe “Pravda za Davida”. U toku saslušavanja nije odgovarao na njegova pitanja tvrdeći da je protiv njega podignuta optužnica za pokušaj ubistva. Na to je reagovao SDS.Poručili su Ministru da je to trebalo da saopšti ranije i da je on obavezan da odgovara na pitanja Anketnog odbora koji je formiran odlukom Narodne skupštine RS.