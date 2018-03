Lukač u Večernjim vijestima u 22:55: O Mektiću i terorističkom napadu u Zvorniku

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je Srni da su posljednje izjave ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića sračunati pokušaji diskreditacije MUP-a Srpske, na način da se prave razne konstrukcije.

Lukač je naveo da za svog mandata Mektić nikada nije ukazao ni na jedan problem u Federaciji BiH, već da njegove izjave idu na račun MUP-a Srpske, te da problem nije ako se govori istina, ali da jeste ako se “izvrću” činjenice u pokušaju diskreditacije MUP-a i njegovog rukovodstva.

On je istakao da je u vrijeme terorističkog napada u Zvorniku u aprilu 2015. godine MUP Srpske imao uopštene informacije o mogućnosti terorističkog napada u BiH, bez preciziranja grada ili objekta, te da je u tom periodu od džihadista koji su iz BiH otišli u Irak i Siriju bilo mnogo poziva na terorističko djelovanje u BiH.

Lukač je naglasio da je pola godine ranije MUP imao nepotvrđenu informaciju od lica bošnjačke nacionalnosti da eventualno može doći do terorističkog napada na crkvu ili policiju u Zvorniku, kada je MUP Srpske podigao nivo bezbjednosti.

“Od tada je prošlo pola godine do terorističkog akta u Zvorniku za koji od partnerskih službi iz BiH i okruženja nikada nije bilo konkretne informacije”, kaže Lukač.

On je dodao da je Mektić imao obavezu, ako je imao informaciju o tome da će se dogoditi teroristički akt, da to podijeli sa policijskim agencijama u BiH.

Lukač je pitao zašto Mektiću treba da pravi konstrukcije o ovom događaju tako da izgleda kao da je neko u MUP-u namjerno žrtvovao policajce u Zvorniku.

“Bio je sa mnom u Zvorniku nakon terorističkog akta. NJegova jedina konstatacija, kada je vidio likvidiranog teroristu, bila je da smatra da nije riječ o pripadniku vehabijskog pokreta jer nema kratke hlače. To je zgrozilo sve one koji su to čuli”, rekao je Lukač.

On je naveo da Mektić treba da se izvini MUP-u Srpske, a prije svega porodici poginulog policajca i ranjenim policajcima, koji ne zaslužuju kvalifikacije kakve daje ministar bezbjednosti BiH, kao i da se treba izviniti policiji Srpske za čije uniforme je rekao da podsjećaju na ustaške.

“To je neprimjerena izjava i uvreda je za svakog policajca u Republici Srpskoj. Ne mogu da vjerujem da jedan srpski ministar može da poredi policiju Srpske sa ustašama”, istakao je Lukač.

On je naglasio da nisu adekvatni ni Mektićevi komentari o napadu na policiju u Doboju, u smislu da je to namješteno sa ciljem dokazivanja nečega, te poručio da je riječ o profesionalnom činu policajaca koji su pokušali da privedu lice sa potjernice.

