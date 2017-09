Lukač poručio Govedarici – ne pregovaram s dezerterima, Mićić smiruje tenzije

Neću podnijeti ostavku i pozivam SDS-ovce da sruše Vukotu Govedaricu, odgovara ministar policije dan nakon što je opozicija postavila ultimatum da bez Lukačeve ostavke nema povratka u poslaničke klupe. Ministre izgubio si kompas, odgovaraju mu iz Bijeljine potpredsjednici SDS-a, koji Dragana Lukača pozivaju da se vrati u zakonske okvire.

Prvi čovjek MUP-a ističe da neće dozvoliti najavljenu blokadu Skupštine i poručuje da sa opozicijom nema pregovora.

“Vlada SAD ima pravilo da ne pregovara sa teroristima. Ja da vam kažem da kao član Vlade Republike Srpske kao ministar unutrašnjih poslova ne pregovaram sa dezerterima. Vukota Govedarica je dezerter”, rekao je ministar Lukač.

“Suvišan je komentar. Ja insititucije RS poštujem pa i ministra Lukača, poštujem njegovo učešće i ratu. Hoću da on poštuje moje učešće u ratu i hoću da on poštuje naše stavove. Koliko god on bude poštovao SDS, Vukotu i nas poštovaćemo i mi njega očito da je malo izgubio kompas”, rekao je Mićo Mićić, potpredsjednik SDS-a.

Mićo Mićić ipak je danas smirivao tenzije i upozoravao da je kriza ušla u rizičnu fazu. Kao potpredsjednici SDS-a, Mićić i Kostadin Vasić komentarisali su događanja u parlamentu, ali različitim tonom. Dok je Vasić Lukača upozoravao da će biti problema, Mićić je stišavao strasti, pa su ih novinari pitali da li su prije obraćanja usaglasili taktiku.

“Mi iz Srpske demokratske stranke ih pozivamo da se okanu ćorava posla. Inače ćemo morati reagovati onako kako ne treba. Moraćemo izvesti narod i pokazati gospodinu Lukaču da je bolje da se vrati u okvire Ustava i zakona. Inače će ovde biti problema, htio on to ili ne htio”, kaže Kostantin Vasić, potpredsjedik SDS-a.

“Naravno da smo se dogovarali ko će šta reći. Jeste teško doći do dijaloga, ali najgora varijanta je da dođe do sukoba. Ne smijemo doći u situaciju krize, ne smijemo doći u situaciju nekih dešavanja kao što su se dešavala u Makedoniji”, poručio je Mićić.

Za spuštanje lopte na drugoj strani danas je bio zaduzen lider DNS-a, koji je poručuo da gest opozicje ipak ne liči na makedonski scenario, što danima ponavljaju iz SNSD-a. Marko Pavić podsjeća da su prihvaćena dva od tri zahtjeva opozicije, ali Mićić insistira na raspravi o spornom Šnjegotinom izvještaju. Upozorava da je smjena glavnog revizora pokušaj vlasti da zataška teško stanje, dok premijerka odgovara da je Srpska po ekonomskim rezultatima regionalni šampion.

“Ja mislim da su oni procijenili da nemaju više šta da traže na izborima nakon te destruktivne politke koju provode u Republici Srpskoj. I to je juče bila jedna od destrukcija. I pored svega toga i te blokade i te destrukcije i tog jednog degutntnog ponašanja, mi smo uspjeli da zabiljezimo dobre pokazatelje. Moram da vas podsjetim da je Republika Srpska kada je u pitanju ekonomski rast šampion u regiji”, kaže Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

Vladajući uvjeravaju da će se izvještaj Glavne službe za reviziju naći na sljedećoj sjednici.

Iako je uslov opozicije da se pošalje urgencija u Službeni glasnik ispunjen i dalje nije jasno da li će doći do objavljivanja odluke o referendumu. Premijerka je danas poručila da to nije pitanje za nju, a iz opozicije stiže poruka da od realizacije tog uslova neće odustati.