Lukač o slučaju Dragičević: Niko u MUP-u nema razloga da bilo šta krije!

“Bez obzira koliko god neki ljudi koji su prisutni u javnosti u RS pokušavali da kažu da je narušena bezbjednost u RS, mi u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS ne možemo da se složimo sa tim”, rekao je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS gostujući u emisiji “1na1” Alternativne televizije.

“Činjenica je da se stvari dešavaju, naročito u gradu Banjaluci gdje živi ogroman i najveći broj ljudi u RS, ne možemo očekivati da tu bude mir i tišina. Ljudi tu žive, bave se raznim stvarima, a oni mnogi se bave nedozvoljenim stvarima koji ulaze u razne probleme i dolaze do određenih incidentnih situacija ili do nekih kriminogenih situacija kojima se policija bavi. Ne možemo da kažemo da je narušena bezbjednost ako se desi jedan ili dva slučaja. Narušena bezbjednost je nešto gdje štetu trpi mnogo ljudi. Gdje mnogo ljudi živi u nekom osjećaju ugroženosti, da im je ugrožen život, egzistencija ili njihova imovina. Takva nije situacija ni u Banjaluci, ni u RS”, rekao je Lukač.

Govoreći o činjenici da je klima u javnosti takva da građani misle da nisu toliko bezbjedni koliko su bili, misleći na slučaj Davida Dragičevića, ispaljivanje zolje na jedan poslovni objekat u Banjaluci, te činjenici da je u javnosti na tu temu mnogo više priče nego ranije, Lukač je rekao da su to pojedinačni slučajevi bez obzira na težinu koju oni imaju.

“Imali smo mi i drugih slučajeva koji su pokušavali da se tretiraju kao narušena bezbjednost,a koje je policija riješila-pokušaj ubistva profesora Šakote na Rebrovcu”, naveo je Lukač.

Govoreći o slučaju Davida Dargičevića i svakodnevnom okupljanju građana na Trgu koji traže istinu i pravdu Lukač je rekao da taj slučaj zaslužuje širu priču, te da je javnost u nju uključena i želi da zna istinu.

“Mi u MUP-u nemamo nijedan razlog da krijemo bilo koji detalj u vezi tog slučaja, ni da radimo bilo šta po tom pitanju da bi nešto sakrili ili nekog prikrili. Prve vijesti koje su se pojavile na mrežama bile su da policija krije nekoga, da policija neće da iznese u javnost istinu i podatke koje ima. Pokušala je da se napravi jedna montaža da je jedno od lica koje je imalo sukob sa pokojnim Davidom, a koji se preziva Ćulum da je rođak od našeg drektora Ćuluma, i da na taj način policija u vrhu pravi neku zavjeru i pokušaj da sakrije to lice koje je, navodno, učestvovalo u ubistvu pokojnog Davida. Na kraju istragom i svim onim stvarima koje smo do sada prikupili radom MUP-a to nije tačno. Apsolutno nije tačno, prvo to lice nije ni u kakvom srodstvu sa našim direktorom i mislim da tu treba da prestane bilo kakva priča po tom pitanju jer ona nije tačna”, kaže Lukač.

Lukač je rekao da su lica koja su učestvovala u nekom sukobu sa pokojnim Davidom više puta privođena, saslušavana, poligrafisana, te da ni na koji način nisu doprinijeli tome da on tragično završi, mada su imali određen sukob.

“Mogu da kažem, prema našim saznanjima, da su to bili njegovi drugari, sa kojima se on družio. I neki njihov sukob je nastao u lokalu u kom su se nalazili zajedno, da bi se nakon toga nastavio ispred lokala . Došlo je do neke manje tuče. Te povrede apsolutno nisu doprinijele ni na koji način njegovom smrtnom ishodu. Takođe jedna poruka koju je on poslije te tuče poslao nekome od svojih rođaka, da će ako mu se nešto desi te noći biti kriv Filip Ćulum, a on je imao sukob sa Nikolom Ćulumom. Taj Filip Ćulum je momak koji je rođak od Nikole,a koji apsolutno nije bio prisutan tu noć, niti je imao kontakta sa pokojnim Davidom. Ne znam iz kojeg razloga je on zamijenio to ime”, pojasnio je Dragan Lukač.

Onda je, navodi Lukač, prema tom momku krenula ofanziva na društvenim mrežama gdje se on sam oglasio na društvenim mrežama i rekao da nema apsolutno nikakve veze sa tim.Policija ga je privodila, saslušavala poligrafisala, kaže Lukač.

“Imao je potpuno alibi za to vrijeme s kim je bio u društvu, gdje se nalazio sve to vrijeme dešavanja, tu noć kada je dovelo do nekog tragičnog ishoda. Sva lica koja su sa njim tada bila u sukobu, takođe imaju potpuno alibi, kada su se razišli sa pokojnim Davidom. Gdje su se kretali, s kim su bili u društvu i poslije tog sukoba s njim apsolutno nisu više bili u dodiru. Dakle, jedna ta priča je pala u vodu iako se napravila na društvenim mrežama velika priča o tome da vrh policije krije nekoga zato što je rođak nekome, u ovom slučaju, direktoru policije, što se pokazalo apsolutno netačno”, rekao je Lukač.

Ljudi koji su se uključili u ovaj slučaj na različite načine prenose informacije, kaže Lukač.

“Prvi utisak je bio da vrh policije stvarno nešto krije. I sada sam spreman da pričam o svim detaljima koji mogu da dovedu do rasvjetljenja u potpunosti. Ovdje je uključeno mnogo ljudi koji rade, više od 20 inspektora radi na tom slučaju. Zar mislite da možete da organizujete 20 ljudi da ih stavite na neko mjesto i kažete evo sada nemojte da pričate o nečemu što smo otkrili? Sigurno će neko da progovori. Tužilaštvo je upoznato sa svim detaljima od početka, Tužilaštvo rukovodi slučajem i daje smjernice za rad MUP-a koje mi u suštini ispunjavamo pored svih onih operativnih saznanja do kojih dolazimo na terenu”, naveo je Lukač.

Policija je privela ogroman broj ljudi, mnogi od njih privođeni su i poligrafisani više puta.Lukač je naveo i da su porodice osoba koje su privođene i ispitivane nekoliko puta reagovale zbog čestih odvođenja u policiju na ispitivanje.”Policija nije našla ni jedan dokaz da su krivi”, istakao je Lukač.

“Znamo da je nekoliko dana trajala potraga za Davidom Dragičevićem. Policija se od početka uključila u tu potragu i pokušala da dođe do svih detalja šta se desilo sa njim. U svemu tome poskidali smo sve video nadzore u gradu i na ulicama i na lokalima gdje se on kretao i gdje smo imali informaciju da se kretao. Jedan od prvih video nadzora koji smo dobili je od strane njegove majke, koja je došla u stanicu policije i donijela jedan video snimak. Postoji zabilješka koja je napravljena od strane inspektora u ministarstvu, jer, takođe, porodica se bila aktivno uključila u sve to i oni su pokušali da pronađu sve video kamere koje pokrivaju dijelove kojima se kretao. Na tom snimku se vidi njegov ulazak u kuću, njegov ulazak uslovno sada govorim, jer je i njegova majka tada rekla da je to njen sin, da ulazi prema kući koja je provaljena te noći i takođe namkon određenog vremena kada izlazi iz te kuće”, rekao je ministar Lukač.

Tada su, navodi, mislim svi mislili tada da se on sakrio od policije , da ga policija tada traži zbog te provale.

“Ona je tada rekla evo vidite da je živ. Nađite ga, ako treba da ide u zatvor u redu, ali je živ. Postoji zabilješka o tome u MUP-u. I njegova majka mi je to potvrdila kada sam bio kod njih kući, da je ona donijela taj snimak i da je tada počelo sve da se ubrzano dešava. Na osnovu tog i svih ostalih snimaka u gradu, priveli smo sve ljude koje smo vidjeli na snimcima da je imao kontakt sa njima. Od konobara, od ljudi koji su tu bili prisutni, koji su izjavili šta su sa njim pričali, u koje doba su se sreli. Sve njegovo kretanje je u potpunosti pokriveno od lokala do lokala koji je on prošao. Takođe, njegov povratak kući je većim dijelom trase pokriven. zadnja kamera, kada dolazi u jednu pekaru, gdje je uzeo nešto da jede i poslije toga sljedeća kamera je upravo ulazak prema toj kući i izlazak iz te kuće. Poslije smo dobili informacije od porodice da on nije taj koji je ušao u tu kuću, da je to neko drugi. Međutim, prvi utisak i prva informacija upravo od porodice je bila da je on taj.Jedino što nismo pokrili i što u ovom trenutku možemo da kažemo da je nepoznato, a što jeste ključna stvar u čitavom slučaju-izlazak iz kuće do Crkvene je nekih 50-60 metara koja nije pokrivena kamerom i gdje nemamo svjedoka da kažemo na koji način i kako je on mogao da završi u Crkvenoj. To je ta nepoznanica, mada smo saslušali sve ljude koji su mogli da to vide na bilo koji način. Ipak se radi o noći, to je bilo negdje ujutru oko pola 4, gdje nema puno ljudi na ulici. U okolnim kućama da li su mogli nešto da čuju, da vide. I njegov mobilni telefon koji je pronađen kod njega smo uspjeli da otvorimo. I signal se ugasio upravo tada oko pola4, dvadeset do četiri. Gdje pretpostavljamo da se telefon ugasio prilikom upada u vodu. Crkvena je u to vrijeme bila nabujala”, pojasnio je Dragan Lukač.

Na pitanje da li postoje i najmanje indicije da je David Dragičević ubijen Lukač je odgovorio:

“Upravo sve ovo što sam pričao i što smo uspjeli od dokaza da prikupimo i sa kamera i od svih lica koje smo privodili, saslušavali i uzimali njihove izjave do sada nijedno od tih lica nismo doveli u vezu sa tim da je mogao da Davidu nanese takve povrede ili da učestvuje u nečemu što je dovelo do smrtnog ishoda. Ono na šta moramo da se pozovemo je obdukcioni nalaz, i jedan i drugi obdukcioni nalaz govore da je smrt nastupila utapanjem i da nije imao za života povreda koje su mogle da dovedu do smrtnog ishoda. Na kraju opet u vodu pada ona priča da ga je neko pretukao, pa ga bacio mrtvog u Crkvenu, jer i jedan i drugi obdukcioni nalaz to ne potvrđuje. Smrt je nastupila utapanjem, sve povrede koje je prije toga imao bile su lake tjelesne povrede, da li iz te tuče ili da li iz vremena provedenog u vodi, jer je Crkvena u tom vrijeme bila nabujala i njegovo tijelo vjerovatno nosila po dnu korita.”

“Za sada mi nemamo nijedan element krivičnog djela koji možemo da dovedemo u vezu ili neko lice, da ga optužimo da je na bilo koji način učestvovalo u mogućnosti da je nanijelo pokojnom Davidu povrede da je dovelo do smrtnog ishoda”, istakao je Lukač.

“Policija nastavlja i dalje da radi, da saslušava lica, sve činjenice policija je provjerila.Postoji mnogo dezinformacija koje ljudi donose, ne znam iz kojeg razloga. Sve što je MUP radio, Tužilaštvo ima kod sebe. I mislim da Tužilaštvo mora, s ozbirom da javnost traži to, da izađe i da kaže otvoreno sve detalje koje zna za slučaj pokojnog Davida Dragičevića, jer ovdje ne smije ništa da ostave sakriveno. Ja sam siguran da niko u MUP-u nema razloga da bilo šta krije, i ne smije niko ništa da krije i nemoguće je da bilo ko šta sakrije” , istakao je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS gostujući u emisiji “1na1” Alternativne televizije.