Lukač: Neko mora da zaustavi Mektića

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač zatražio je od ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića da prekine sa iznošenjem laži na račun Republike Srpske i njenog naroda i prestane da pravi štetu Srpskoj, napominjući da tako šteti i svojoj stranci, iz koje neko mora da ga zaustavi.

“Neko iz Mektićeve stranke mora da mu kaže da to što radi nije normalno”, rekao je Lukač.

On kaže da Mektić uporno mjesecima ponavlja niz neistina i da je Mektiću problem sve što ima predznak srpsko, dok istovremeno ne priča o paradžematima, o vehabijskom pokretu, o ljudima koji odlaze na sirijska ratišta, koji se vraćaju sa sirijskih ratišta, ko ih je regrutovao i odveo tamo, za čiji su račun ratovali.

“Ti ljudi se ovdje sigurno ne vraćaju deradikalizovani, nego mnogo više radikalizovani i oko sebe će okupiti mnogo više onih koji razmišljaju kao i oni. Oni su prava opasnost u BiH, a on skreće pažnju sa njih i pokušava da prebaci lopticu na Republiku Srpsku”, rekao je Lukač sinoć za Radio-televiziju Republike Srpske.

On je naglasio da razumije političku borbu, ali da je ovo izašlo van granica politike.

“Razumijem da Mektić to radi zbog političkih ubjeđenja, pokušava da ruši vlast u Republici Srpskoj, ali kada manipulištete djecom, onda to nije primjereno i on to mora da obrazloži ili da odgovara za to. Ovo je otišlo u dozu paranormalnog”, upozorava Lukač.

Povodom toga što je Predsjedništvo SDS-a juče podržalo Mektića i navelo da on “igra veoma značajnu ulogu i u svakom pogledu brani interese Republike Srpske”, Lukač je rekao da onda oni objasne narodu da to što Mektić govori nema uporište.

Lukač je ponovio da u Republici Srpskoj ne postoje paravojne formacije i da MUP Srpske to neće dozvoliti.

“Srbi nikada nisu bili teroristi. Mi nikada nećemo prihvatiti takve kvalifikacije, koje posebnu težinu imaju kada dolaze od jednog srpskog ministra”, naglasio je Lukač.

On je rekao da je bezbjednosna situacija u Srpskoj zadovoljavajuća i da nema nikakvih naznaka pripreme bilo kakvih političkih atentata, ocjenjujući da su takve informacije politička priča kojom se pokušava destabilizovati Srpska na veoma ružan način.

“Onog trenutka kada dobijemo bilo kakvu informaciju da neko priprema bilo šta slično biće uhapšen i nikome neće biti oprošteno. Zato nikome ne preporučujem da se bavi takvim stvarima u Republici Srpskoj”, poručio je Lukač.

On je ocijenio i kao veoma neprimjerene nedavne izjave Mektića da ga kape koje policajci Srpske sada nose podsjećaju na ustaške uniforme.

“To je neprimjereno i uvreda za policiju Republike Srpske. Nijedan Srbin na ovom prostoru ne može da uporedi bilo šta sa ustašama i ustaškim znamenjem. To ne može da uradi čovjek koji ima bilo kakvog patriotskog osjećaja u sebi, jer znamo šta su ustaše radile na ovim prostorima”, rekao je Lukač.

On je istakao da će policija Republike Srpske veoma brzo biti u novim kvalitetnim uniformama, američkog proizvođača, jednoj od najkvalitetnijih uniformi koja se u svijetu može naći.

Odgovarajući na to što ga je Mektić juče prozvao da objasni kome su Kozaci u Republici Srpskoj bili namijenjeni 2014. godine, Lukač je rekao da priča da su oni došli u Srpsku da naprave neki problem pada u vodu i pozvao Mektića da kaže kakav su problem oni napravili.

Lukač je napomenuo da u to vrijeme nije bio ministar, čak ni u MUP-u Srpske, i da ne može reći da ima detaljne informacije.

“Samo neka Mektić kaže kakav su problem oni napravili. Ja se sjećam da su oni bili u Banjaluci i tih slika sa ulica. Oni su jedno kulturno-umjetničko društvo koje je građani Banjaluke veoma radosno dočekali i nikakav prekršaj i problem nisu napravili”, rekao je Lukač.

