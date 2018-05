Lukač: Lice protiv kojeg se vodi postupak ispituje pripadnike MUP-a i tužilaštva

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da u istoriji jedne države nije zabilježeno da lice protiv koga se vodi postupak za krivično djelo ispituje pripadnike MUP-a i tužilaštva, kao što je to slučaj sa licem koje je član Anketnog odbora koji treba da sagleda sve činjenice u vezi sa smrću Davida Dragičevića.

Lukač je ponovio da je Anketni odbor, formiran odlukom Narodne skupštine s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica vezanih za slučaj stradanja Davida Dragičevića, na čelu sa Branislavom Borenovićem i ljudima iz SDS zloupotrijebio ono što mu je Narodna skupština dala.

“Uveli su u prostorije Narodne skupštine lice koje se goni po službenoj dužnosti zbog krivičnog djela iz koga je pravosnažno podignuta optužnica pred sudom za krivično djelo i potvrđena od suda”, rekao je Lukač danas u Beogradu medijima iz Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, takvom licu je omogućeno da ispituje pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i Tužilaštva.

“Sve je to urađeno zahvaljujući gospodinu Borenoviću, jer je on instistirao da to lice bude u Anketnom odboru”, rekao je Lukač.

Lukač je dodao da Narodna skupština nikome drugom nije dala pravo da bude u Anketnom odboru, osim poslanika koje je imenovala, ali da je Borenović to izmanipulisao i uveo takvog čovjeka u Anketni odbor i zloupotrijebio povjerenje Skupštine.

“Mislim da ima odgovornost pred Skupštinom koja bi, svakako, trebalo da razgovara o tom pitanju”, rekao je Lukač.

Povodom saopštenja SDS-a poslije sjednice Anketnog odbora, Lukač je istakao kako bi volio da se predsjednik SDS-a Vukota Govedarica potpiše jednom u nekom saopštenju, a ne da se njegove izjave kriju iza saopštenja stranke.

“Ako je već predsjednik te stranke, onda neka imenom i prezimenom kaže da je to njegovo mišljenje, a ne neko saopštenje stranke, koje je neki referent tamo sastavio”, rekao je Lukač.

(Srna)