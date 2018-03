Lukač: Izjave Mektića pokušaji diskreditacije MUP-a

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je Srni da su posljednje izjave ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića sračunati pokušaji diskreditacije MUP-a Srpske, na način da se prave razne konstrukcije.

Lukač je naveo da za svog mandata Mektić nikada nije ukazao ni na jedan problem u Federaciji BiH, već da njegove izjave idu na račun MUP-a Srpske, te da problem nije ako se govori istina, ali da jeste ako se “izvrću” činjenice u pokušaju diskreditacije MUP-a i njegovog rukovodstva.

On je istakao da je u vrijeme terorističkog napada u Zvorniku u aprilu 2015. godine MUP Srpske imao uopštene informacije o mogućnosti terorističkog napada u BiH, bez preciziranja grada ili objekta, te da je u tom periodu od džihadista koji su iz BiH otišli u Irak i Siriju bilo mnogo poziva na terorističko djelovanje u BiH.

Lukač je naglasio da je pola godine ranije MUP imao nepotvrđenu informaciju od lica bošnjačke nacionalnosti da eventualno može doći do terorističkog napada na crkvu ili policiju u Zvorniku, kada je MUP Srpske podigao nivo bezbjednosti.

“Od tada je prošlo pola godine do terorističkog akta u Zvorniku za koji od partnerskih službi iz BiH i okruženja nikada nije bilo konkretne informacije”, kaže Lukač.

On je dodao da je Mektić imao obavezu, ako je imao informaciju o tome da će se dogoditi teroristički akt, da to podijeli sa policijskim agencijama u BiH.

Lukač je pitao zašto Mektiću treba da pravi konstrukcije o ovom događaju tako da izgleda kao da je neko u MUP-u namjerno žrtvovao policajce u Zvorniku.

“Bio je sa mnom u Zvorniku nakon terorističkog akta. NJegova jedina konstatacija, kada je vidio likvidiranog teroristu, bila je da smatra da nije riječ o pripadniku vehabijskog pokreta jer nema kratke hlače. To je zgrozilo sve one koji su to čuli”, rekao je Lukač.

On je naveo da Mektić treba da se izvini MUP-u Srpske, a prije svega porodici poginulog policajca i ranjenim policajcima, koji ne zaslužuju kvalifikacije kakve daje ministar bezbjednosti BiH, kao i da se treba izviniti policiji Srpske za čije uniforme je rekao da podsjećaju na ustaške.

“To je neprimjerena izjava i uvreda je za svakog policajca u Republici Srpskoj. Ne mogu da vjerujem da jedan srpski ministar može da poredi policiju Srpske sa ustašama”, istakao je Lukač.

On je naglasio da nisu adekvatni ni Mektićevi komentari o napadu na policiju u Doboju, u smislu da je to namješteno sa ciljem dokazivanja nečega, te poručio da je riječ o profesionalnom činu policajaca koji su pokušali da privedu lice sa potjernice.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske rekao je da nije tačna ni izjava potpredsjednika SDS-a Aleksandre Pandurević da će u okviru centra za obuku, koji MUP gradi u bivšoj kasarni u Zalužanima, biti tajno izgrađeno 100 pritvorskih ćelija.

“Gradi se pritvorska jedinica, ali nema 100, već 20 ćelija. Grade se u skladu sa projektom i to je bilo na tenderu, što znači da nema ništa tajno, niti pokušavamo raditi bilo šta tajno”, poručio je Lukač.

On je istakao da je potpuna laž da se pritvorska jedinica gradi da bi bili pritvarani pripadnici opozicije i da bi se zadržavali na nezakonit način jer policija Srpske nikada nikoga nije pritvorila i zatvorila ako nije počinio prekršaj ili krivično djelo.

Lukač je naveo da se pritvorska jedinica gradi na osnovu primjedbe Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja na uslove u kojima se zadržavaju na triježnjenju ljudi koji su pod uticajem alkohola.

“Imali su primjedbe da ti ljudi ne mogu prespavati na stolici u stanici policije, već da im se u skladu sa evropskim standardima mora omogućiti krevet, toalet i jedan obrok. Na taj način ispunjavamo standarde i trenutno na području Banjaluke nemamo dovoljno kapaciteta”, kaže Lukač.

