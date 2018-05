Lukač: Istup Davora Dragičevića performans pun laži, David nije ubijen

Ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač je istup Davora Dragičevića za govornicom Narodne skupštine Srpske, u kojem je njega i još nekoliko policijskih zvaničnika optužio za saučesništvo u ubistvu svog sina Davida, nazvao performansom punim laži.

“Sve je ovo dobro organizovana i instrumentalizovana laž”, rekao je Lukač.

Ministar je naveo da dva blogera, Slobodan Vasković i Borislav Radovanović, usmjeravaju Dragičevića i daju mu lažne činjenice o slučaju.

“Radovanović je naš bivši kolega iz MUP-a, ali on je psihijatrijski slučaj. A Vasković je poseban slučaj, on tvrdi da ima svoj tim istrage koji je riješio slučaj, navodno imaju sve dokaze… Tražio sam od Tužilaštva da ga pozovu na razgovor, ali oni to nisu učinili”, rekao je Lukač i dodao da Vaskovića štiti Američka ambasada u BiH.

U dužem govoru pred poslanicima, ministar Lukač je najavio da će podnijeti prijave i protiv Davora Dragičevića i svih ostalih koji bez dokaza ponavljaju da su on i njegove kolege saučesnici u ubistvu Davida Dragičevića. Lukač je potom čitao detalje iz policijskih izvještaja i izvještaja sa autopsije na osnovu kojih je naglasio da David Dragičević nije ubijen, da prilikom pronalaska njegovog beživotnog tijela na ušću Crkvene u Vrbas nije imao teške tjelesne povrede kako tvrdi njegov otac Davor Dragičević, već samo lakše tjelesne povrede i da je smrt nastupila utapanjem.